ZDA za hekerski napad WannaCry obtožile Severno Korejo

19. december 2017 ob 11:44

Washington - MMC RTV SLO, STA

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je krivdo za svetovni hekerski napad WannaCry, ki je maja prizadel 150 držav, prvič javno pripisala Severni Koreji.

Kot piše Al Džazira, je virus okužil približno 200.000 računalniških sistemov v 150 državah. Napadalci so maja izkoristili šibke točke v starejših Microsoftovih operacijskih sistemih in z izsiljevalsko okužbo, imenovano WannaCry, blokirali delovanje računalnikov, dokler niso žrtve v kriptovaluti bitcoin izplačale odkupnine 300 evrov. Najmanj osem napadov so zaznali tudi v Sloveniji, med drugim v novomeškem Revozu. Hekerji so napadli tudi britanske bolnišnice in različna španska podjetja, kot je Telefonica. Številne vladne agencije in podjetja so spravili v pravi kaos.

"Po temeljiti preiskavi ZDA obsežen hekerski napad WannaCry javno pripisujejo Severni Koreji," je kot gostujoče pero v izdaji časopisa Wall Street Journal zapisal svetovalec Bele hiše za domovinsko varnost Tom Bossert. "Teh obtožb ne izrekamo zlahka, temeljijo na dokazih. Poleg tega to niso le naše ugotovitve, strinjajo se tudi druge vlade in zasebna podjetja. Severna Koreja je zlonamerno praktično neprekinjeno delovala več kot desetletje. Zlonamerno vedenje postaja vse bolj negotovo … WannnaCry je bil res brezobziren," je dodal.

Bossert je v svojem prispevku za časopis poudaril, da morajo hekerji, ki so krivi za napad, v zapor, ceno za svoja dejanja pa morajo plačati tudi totalitarne države: "Drugi pa moramo podvojiti prizadevanja za izboljšanje kolektivne obrambe." Pri tem ni razkril načrtov ameriške administracije za primer hekerskih napadov, bo pa to po navedbah virov v Washingtonu storil še danes.

T. J.