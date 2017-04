ZDA zaostrujejo sankcije proti Severni Koreji

Trump senatorje seznanil s strategijo pritiska na Severno Korejo

27. april 2017 ob 09:31

Pjongjang - MMC RTV SLO/STA

ZDA nameravajo zaradi vse večjih napetosti med državama zaostriti sankcije proti Severni Koreji in okrepiti gospodarsko-politični pritisk na Pjongjang v upanju, da bi ta opustil svoj jedrski in raketni program.

Administracija Donalda Trumpa je novo strategijo napovedala potem, ko so se predsednik in člani sveta za nacionalno varnost na izrednem sestanku v Beli hiši sešli z vsemi stotimi senatorji in jih obvestili, da bodo na Pjongjang pritisnili z gospodarskimi in diplomatskimi sankcijami.

Bela hiša je v sredo pripeljala senatorje v staro izvršno zgradbo, veliko sivo poslopje na zemljišču Bele hiše, kjer so pisarne sveta za nacionalno varnost. Tam so skušali pomiriti njihove skrbi zaradi naraščanja napetosti med ZDA in Severno Korejo.

ZDA dobrih vojaških možnosti za uničenje jedrskega in raketnega programa Severne Koreje nimajo, ker je ogroženih več milijonov življenj v Južni Koreji in morda tudi na Japonskem. V prihodnjih dneh bo začel delovati ameriški protiraketni sistem, ki ga nameščajo v Južni Koreji. S podrobnostmi v zvezi s tem je kongres seznanil poveljnik tihomorskih sil admiral Harry Harris.

Ameriški raketni ščit razburja Rusijo in Kitajsko, ki menita, da se lahko uporabi tudi za obrambo pred njuno oborožitvijo, vendar pa to Washingtona trenutno ne skrbi toliko kot verjetnost, da bo severnokorejski voditelj Kim Džong Un v prihodnosti usposobil raketo, ki lahko doseže ZDA. Admiral Harris meni, da mu bo nekoč to zagotovo uspelo.

Taktika ostaja podobna Obamovi

Za zdaj pa bodo ZDA uporabljale podobne prijeme kot v času prejšnjih vlad.

"Odločitev vlade do Severne Koreje, da se odpove jedrskemu in raketnemu programu ter programu širitve orožja, je zaostrovanje gospodarskih sankcij in diplomatskih ukrepov skupaj z zavezniki in regionalnimi partnerji," se bere izjava članov sveta za nacionalno varnost, ki ne omenja vojaškega posredovanja ampak zagotavlja samoobrambo in obrambo zaveznikov.

Ključnega pomena bo sodelovanje Kitajske, je povedal republikanski senator John McCain. Tega se Trump glede na laskave izjave o Kitajski v zadnjem času očitno dobro zaveda. Med možnostmi za pritisk je uvrstitev Severne Koreje spet na seznam držav podpornic terorizma, izključitev Severne Koreje iz mednarodnih organizacij ter zapiranje njenih veleposlaništev in konzulatov v tujini.

V petek bo v New Yorku o Severni Koreji potekala seja Varnostnega sveta ZN-a, ki jo bo vodil ameriški državni sekretar Rex Tillerson. Severnokorejska misija pri ZN-u je v sredo sporočila, da bodo na totalno ameriško vojno odgovorili z jedrskim orožjem in bodo zmagali v "boju z ameriškimi imperialisti. Kim naj bi se pripravljal na nov jedrski poskus, kot kaže, pa vojne še ne bo.

