Japonska rušilca in ameriška letalonosilka Carl Vinson na skupnih vajah

V Severni Koreji prijeli ameriškega državljana

23. april 2017 ob 10:31

Tokio, Pjongjang - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Japonska in ZDA sta v zahodnem Tihem oceanu začele večdnevne vojaške vaje, v katerih sodelujeta dva japonska rušilca in več ameriških bojnih ladij, med njimi letalonosilka Carl Vinson, je sporočila ameriška vojska.

Kot je zapisano na Facebooku ameriške letalonosilke, gre za rutinske vaje, katerih namen je izboljšanje skupnega odgovora na morju in obrambnih sposobnosti. Odnos med japonsko in ameriško mornarico "je boljši kot kdajkoli prej, deloma tudi zahvaljujoč tem skupnim vojaškim vajam," je zapisal admiral Jim Kilby.

Med obiskom v Avstraliji je ameriški podpredsednik Mike Pence napovedal, da bo letalonosilka Carl Vinson v nekaj dneh prispela v Japonsko morje.

Glede položaja letalonosilke je sicer v minulih dneh prišlo do zmede, saj je ameriška mornarica že 8. aprila sporočila, da je proti Korejskemu polotoku v odziv na niz novih groženj in zaostrene odnose s Pjongjangom poslala letalonosilko Carl Vinson s spremljevalnimi ladjami. Pred dnevi je ameriška vojska priznala, da se mornarica nahaja blizu Indonezije.

Naraščanje napetosti s Severno Korejo

Do vojaških vaj prihaja v času naraščanja napetosti zaradi Severne Koreje. Pjongjang bi namreč lahko izstrelil balistične rakete ali izvedel nov jedrski poskus ob 85-letnici ustanovitve severnokorejske vojske, ki bo v torek. Ob obletnici rojstva sedaj pokojnega voditelja Kim Il Sunga je Severna Koreja prejšnji teden izvedli neuspešen raketni poskus. To so že tretje vojaške vaje, v katerih z japonsko mornarico sodeluje ameriška letalonosilka Carl Vinson.

Severna Koreja se je na skupne vojaške vaje ZDA in Japonske odzvala s sporočilom, da so pripravljeni pokazati svojo moč in potopiti ameriško letalonosilko. "Naše revolucionarne sile so v vojaški pripravljenosti na potopitev ameriške jedrske letalonosilke z enim samim napadom," je poročal državni časopis Rodong Sinmun in letalonosilko Carl Vinson primerjal z okorno živaljo.

Pridržali ameriškega državljana

Medtem so severnokorejske oblasti pridržale ameriškega državljana, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. Skupno so tako v Severni Koreji zaprti že trije Američani.

Korejsko-ameriškega državljana so identificirali le s priimkom Kim, na enomesečnem obisku v Severni Koreji pa naj bi se dogovarjal glede izpustitve preostalih dveh ameriških aretirancev. Moški je bil ob zapuščanju države prijet na letališču v Pjongjangu, še poroča južnokorejska agencija.

