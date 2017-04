Stopnjevanje napetosti: Ameriška podmornica priplula v Južno Korejo

Bela hiša sklicala vse senatorje, Pjongjang pa začel vojaške vaje

25. april 2017 ob 09:22

Washington/Pjongjang - MMC RTV SLO

Napetosti med ZDA in Severno Korejo ne popuščajo. Potem ko je administracija Donalda Trumpa sinoči vse senatorje sklicala na nujni sestanek v Belo hišo, je ameriška podmornica že priplula v južnokorejsko pristanišče Busan.

Podmornici naj bi se v kratkem pridružile še bojne ladje z letalonosilko Carl Vinson na čelu, poroča BBC.

Vojaška podmornica USS Michigan na jedrski pogon je oborožena s 154 manevrirnimi raketami Tomahawk, 60 pripadniki posebnih operacij in minipodpornicami, pa navaja južnokorejski časnik Chosun Ilbo. Podmornica naj bi s skupino bojnih ladij sodelovala v vojaških vajah, s katerimi bi ZDA pokazale mišice na tem območju.

Pjongjang se je na ameriški kontingent odzval jezno ter zagrozil, da bo letalonosilko, ki jo je imenoval "okorna žival", potopil in sprožil "mogočen preventivni napad" v odgovor na ameriško agresijo. Trump je nedavno napovedal, da na korejski polotok pošilja "armado", in dejal, da imajo ZDA podmornice, ki so "zelo močne, precej močnejše od katerekoli letalonosilke".

Novo rožljanje ob 85-letnici

Severna Koreja ravno danes praznuje 85-letnico ustanovitve svoje vojske in v preteklosti je Pjongjang tovrstne obletnice proslavil z raketnimi preizkusi in vojaškimi vajami. Obsežne vojaške vaje so že začeli, na njih pa na vzhodni obali v bližini Vonsana sodeluje večje število topniških enot. Vaje s pravim strelivom so tudi razkazovanje severnokorejske moči proti ZDA in Japonski, ki so v nedeljo začele svoje skupne vojaške vaje pred vzhodno in zahodno obalo Korejskega polotoka.

Napetosti na korejskem polotoku so se v zadnjih tednih, ko je vojna retorika med Washingtonom in Pjongjangom dosegla vrelišče, okrepile.

Kitajska, glavna zaveznica Severne Koreje, je v zadnjem času večkrat pozvala k umiritvi retorike, kitajski predsednik Ši Džinping pa je v nedeljo v telefonskem pogovoru s Trumpom vse strani pozval, naj "ohranijo preudarnost in se izogibajo dejanjem, ki bi napetosti še okrepila". Trump je na to odgovoril, da severnokorejska "stalna bojevitost" destabilizira korejski polotok.

Bela hiša je medtem v neprecedenčni potezi za sredo sklicala vse senatorje na nujni sestanek v Belo hišo, da bi jih seznanili z dogajanjem okoli Severne Koreje. Na sestanku pričakujejo vseh sto senatorjev, državnega sekretarja Rexa Tillersona, obrambnega ministra Jamesa Mattisa, direktorja obveščevalne službe Dana Coatsa in generala Josepha Dunforda, predsednika generalštaba.

Predstavniki Bele hiše kongresnike redno seznanjajo z varnostnimi vprašanji, a običajno to počno v kongresu, zelo nenavadno pa je, da bi bil celoten senat pozvan v Belo hišo.

ZN poziva k novim sankcijam

Trump se je sicer v Beli hiši v ponedeljek sestal že z veleposlaniki Varnostnega sveta Združenih narodov in dejal, da morajo biti ZN pripravljeni Severni Koreji naložiti nove sankcije. Kot poroča BBC, se ZDA očitno problematike Severne Koreje lotevajo v treh korakih - prvi korak so sankcije, drugi pritisk na Kitajsko, tretji pa vojaška možnost, ki jo odpirajo s pošiljanjem bojnih ladij na korejski polotok.

Severna Koreja po drugi strani ne popušča in pravi, da bo preizkuse raket nadaljevala kljub Trumpovim grožnjam. Ob obletnici rojstva nekdanjega severnokorejskega voditelja Kim Il Sunga so minuli teden izvedli sicer neuspešen raketni poskus.

Washington skrbi, da bi Pjongjang lahko na eno od raket namestil jedrsko orožje tako širokega dometa, da bi doseglo ZDA, Peking pa je zaskrbljen, da bi na polotoku izbruhnil večji konflikt, ki bi v skrajnem primeru privedel do padca severnokorejskega režima, s tem pa odprl Pandorino skrinjico begunskega vala in stalne ameriške prisotnosti na kitajski meji.

K. S.