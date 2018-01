Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 17 glasov Ocenite to novico! Starša David in Louise Turpin sta obtožena mučenja in zlorab svojih otrok. Izrekla sta se za nedolžna. Foto: Reuters Oče David ima na njihovem domu registrirano zasebno osnovno šolo. Foto: Reuters Sorodne novice Hiša groze v Kaliforniji - starši v verigah zadrževali 13 otrok Dodaj v

ZDA: Zaprti otroci so se prhali enkrat letno, jedli so enkrat na dan, bili priklenjeni

Otroci nimajo osnovnega vedenja o življenju

19. januar 2018 ob 07:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

56-letni David Turpin in 49-letna Louise Turpin, obtožena mučenja, zlorab, tudi priklepanja svojih otrok z verigami, sta se na sodišču izrekla za nedolžna. Njunih 13 otrok je starih od 2 do 29 let.

Starše so aretirali, potem ko je njuna hčerka pobegnila od doma in obvestila policijo, ki je nato tam našla nekatere njene brate in sestre priklenjene na postelje in hudo nedohranjene.

Lokalni tožilec Mike Hestrin je po poročanju BBC-ja na sodišču dejal, da naj bi aretirani par otroke kaznoval tako, da jih vezal, sprva z vrvmi, pozneje pa z verigami in ključavnicami. Kot je dejal, so domnevne kazni trajale več tednov, tudi mesecev, postajale pa so vse hujše. Otroci tako niso bili niti odvezani, da bi šli na stranišče, pravi tožilstvo. Hčerka, ki je pobegnila, je po besedah tožilca, to načrtovala dve leti.

Starši naj bi ob tem otroke redno pretepali, tudi davili. Dovoljeno naj bi jim bilo le eno prhanje letno. Čez dan naj bi spali, ponoči pa naj bi bili budni. Jedli so le enkrat na dan, ob tem pa naj bi starši kupili hrano in jo postavili tako, da so jo otroci videli, a je niso mogli pojesti. Otroci niso bili nikoli pri zobozdravniku, pri zdravniku pa niso bili več kot štiri leta. Nimajo niti osnovnega védenja o življenju, tako niso vedeli, kaj je policist.

Otroci nedohranjeni in s poškodbami

Otroci so bili oskrbljeni v bolnišnici. Dveletni otrok ima normalno težo, drugi pa so hudo nedohranjeni. 12-letni otrok tako tehta kot povprečni sedemletnik, 29-letnik pa ima le 37 kilogramov.

Več otrok ima kognitivne težave in nevropatijo oziroma poškodbe živcev kot posledica ekstremne in dolgotrajne fizične zlorabe, je dejal tožilec.

Nekateri izmed njih znajo brati in pisati. David Turpin ima sicer na njihovem domu registrirano zasebno osnovno šolo.

Nekaj časa naj bi starši živeli v drugi hiši kot otroci, ki naj bi jim le vsake toliko prinesli hrano. David Turpin je obtožen tudi neprimernega spolnega dejanja zoper otroka, mlajšega od 14 let. Policija je pridobila na stotine dnevnikov, ki so jih otroci lahko pisali, in jih pregleduje za dokaze.

Če bo sodišče odločilo, da sta kriva, jima grozi od 94 let zapora do dosmrtne zaporne kazni, je poročanju BBC-ja še dejal tožilec Hestrin.

B. V.