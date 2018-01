Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 18 glasov Ocenite to novico! HIša groze družine Turpin v Perrisu v Kaliforniji. Foto: Reuters Zakonca Turpin ob aretaciji nista dala izjav. Foto: Reuters Dodaj v

Hiša groze v Kaliforniji - starši v verigah zadrževali 13 otrok

Sedem ujetnikov polnoletnih, a so videti kot otroci

16. januar 2018 ob 07:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Kaliforniji so aretirali moškega in žensko, ki sta v hiši v ujetništvu zadrževala 13 svojih otrok, starih od 2 do 29 let. Nekateri otroci so bili z verigami in ključavnicami priklenjeni na postelje.

Policija je posredovala, ko je 17-letni hčerki v nedeljo uspelo pobegniti iz hiše v kraju Perris. S prenosnim telefonom, ki ga je našla v hiši, je poklicala policijo in povedala, da starši zadržujejo njene brate in sestre v hiši in da so priklenjeni z verigami, umazani in lačni.

Obtožili so ju mučenja in ogrožanja otrok

Aretirali so 57-letnega Davida Turpina in 49-letno Louise Anno Turpin. Sodišče je obema določilo plačilo devetih milijonov dolarjev varščine, kar zagotavlja, da do konca sodnega procesa ne bosta mogla na prostost ali blizu otrok. Obtožili so ju mučenja in ogrožanja življenj otrok.

Polnoletni bolj podobni otrokom

Po poročanju ameriških medijev je 17-letnica, ki ji je uspelo pobegniti, po videzu bolj podobna desetletnemu otroku. Deluje nedohranjeno in je zelo umazana. Policisti so bili zelo presenečeni, ko so izvedeli za pravo starost ujetih, saj je bilo med njimi tudi sedem polnoletnih. Šest otrok so odpeljali v bolnišnico Riverside, sedem odraslih pa v bolnišnico v Coroni, poroča CNN.

David Turpin ima prijavljeno zasebno osnovno šolo od prvega do 12. razreda, samega sebe pa kot šolskega ravnatelja. Naslov šole, ki je bila uradno odprta marca leta 2011, je naslov njegove domače hiše, kjer so policisti odkrili ujetnike. Sosedje so dejali, da so vedeli, da v hiši živi velika družina, a nikoli niso videli nikogar izmed mlajših otrok. "Ko so starše aretirali, sem prvič videl otroke. Bili so zelo bledi, zdelo se je, kot da še nikoli niso bili zunaj," je dejal neki sosed in dodal: "Večinoma so bila dekleta. Bila so zelo majhna in koščena."

Turpin se je v hišo v Perrisu preselil leta 2010, naslednje leto pa je prijavil bankrot. Do takrat je bil zaposlen kot inženir v nekem podjetju, njegova žena pa je bila prijavljena kot gospodinja. Turpinova mati je dejala, da so bili starši do otrok zelo ljubeznivi in da so jih večkrat peljali v Disneyland ali pa so skupaj odšli v cerkev.

A. P. J.