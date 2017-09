Že več kot 140 žrtev rušilnega potresa v Mehiki

Drugi močnejši potres v septembru

20. september 2017 ob 07:46

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V silovitem potresu, ki je z magnitudo 7,1 prizadel osrednji del Mehike, je umrlo najmanj 149 ljudi, veliko od njih so pokopale porušene zgradbe.

Tla so stresla v torek kmalu nekaj čez 13. uro po krajevnem času. Žarišče potresa je bilo sedem kilometrov zahodno od mesta Chiautla de Tapia v mehiški provinci Puebla blizu prestolnice na globini 51 kilometrov pod zemeljskim površjem.

Številne žrtve so zahtevale porušene zgradbe, saj se je samo v prestolnici Ciudad de Mexico podrlo 44 večjih poslopij. Najmanj 21 otrok je umrlo ob podrtju osnovne šole v prestolnici. Porušeni so številni stanovanjski bloki, trgovine in tovarne.

Reševalci imajo zaradi poškodovanih stavb zahtevno delo, pomagajo pa jim številni prostovoljci, ki material odstranjujejo z golimi rokami. Mehiški predsednik Enrique Pena Nieto je ukazal, da z namestitvijo generatorjev pomagajo reševalcem pri iskanju morebitnih preživelih pod ruševinami tudi ponoči.

Informacije prihajajo počasi

Kmalu po potresu se je po Ciudad de Mexico začel širiti močan vonj po plinu, izbruhnili so številni požari. Milijoni ljudi so po potresu ostali brez elektrike. Telefonske povezave tako v prestolnici kot drugod so prekinjene, tako da so informacije o posledicah potresa še vedno nepopolne.

Ob potresu je izbruhnil tudi ognjenik Popo-kate-petl. Ob njegovem vznožju se je porušila cerkev, pri čemer je umrlo 15 ljudi.

Po potresu z magnitudo mehiška seizmološka agencija zabeležila 11 popotresnih sunkov, od katerih je imel najmočnejši magnitudo 4.0,

To je že drugi rušilni potres v Mehiki ta mesec. V potresu 8. septembra je umrlo več kot 90 ljudi.

V torek je minilo tudi 32 let od katastrofalnega potresa, v katerem je umrlo več kot 10 tisoč Mehičanov, kar je bil do zdaj najhujši potres v tej srednjeameriški državi. Ironično, prav včeraj so malo pred potresom potekale vsakoletne potresne vaje, ki jih prirejajo na obletnico tega velikega potresa.