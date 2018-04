Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Številni železniški tiri v Franciji bodo do konca junija samevali. Foto: Reuters Sorodne novice Francijo ohromila stavka zaposlenih v javnem sektorju Dodaj v

Železničarji na čelu stavkovnega vala proti Macronu

Javni sektor želi zmanjšati za 120.000 ljudi

2. april 2018 ob 19:28

Pariz - MMC RTV SLO

V Franciji bo prihodnje tri mesece zaradi stavke železničarjev ohromljen železniški promet, sledile bodo tudi stavke smetarjev, zaposlenih v energetskem sektorju in pilotov družbe Air France.

Številni sindikati želijo s stavkami izraziti nasprotovanje predlaganim reformam francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Nacionalni železniški prevoznik SNCF je stavko začel ob sedmih zvečer, promet z vlaki pa bo v prihodnjih treh mesecih oviran dva dni od petih, kar bi lahko povzročalo velike preglavice 4,5 milijona Francozom, ki vsakodnevno uporabljajo vlak, piše Guardian.

Glavni stavkovni val se bo začel na "črni torek", kot so francoski mediji poimenovali jutrišnji dan. Vozil bo namreč le eden od osmih hitrih vlakov TGV, vsak peti regionalni vlak in trije od štirih vlakov Eurostar, ki povezujejo Pariz z Londonom oziroma Brusljem. Železniške povezave z Italijo, Španijo in Švico ne bo. Železničarji bodo stavkali vse do 28. junija.

V najbolj množični stavki od Macronove izvolitve maja lani bodo v torek stavkali tudi smetarji, nekateri zaposleni v energetskem sektorju in zaposleni v letalski družbi Air France. Ti v že četrti stavki v zadnjem mesecu zahtevajo šestodstotni dvig plač.

Sindikalisti opozarjajo, da bo Macron z reformami in "s čistim ideološkim dogmatizmom uničil javne železnice". Vladne reforme predvidevajo ukinitev posebnega statusa zaposlenih na železnicah. Po mnenju oblasti v Parizu bi morale železnice tudi znatno zmanjšati svoje stroške, če želijo biti konkurenčne. Kritiki reform se bojijo, da se bo zaradi njih zmanjšala kakovost storitev v železniškem prometu.

Plače vezati na učinkovitost

Javni uslužbenci so besni, ker plače zaostajajo za inflacijo, sindikati pa Macronu očitajo željo po odpuščanju, kar naj bi prizadelo kakovost storitev. Macron namerava v petletnem mandatu zmanjšati število delovnih mest v javnem sektorju za 120.000, plače želi bolj vezati na učinkovitost in storitve v večji meri prepuščati pogodbenim sodelavcem.

A. P. J.