Zuckerberg naj bi pričal pred ameriškim kongresom

Zuckerberg zavrnil vabilo britanskih poslank in poslancev

27. marec 2018 ob 22:21

Washington,London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ustanovitelj Facebook Mark Zuckerberg naj bi pričal pred ameriškim kongresom, je v torek povedal vir, seznanjen z zadevo. Pojasniti bo moral, kako so podatki o 50 milijonih uporabnikih omrežja pristali v rokah svetovalnega podjetja.

Ni sicer jasno, pred katerim odborom ali odbori bo Zuckerberg pričal, je še dodal vir, poroča Reuters. Povabilo ga je več odborov, senatni odbor za pravosodje, odbor predstavniškega doma za energijo in trgovino ter senatni odbor za trgovino.

Zakonodajalci v ZDA in Veliki Britaniji zahtevajo informacije o vlogi Facebooka v poskusu britanskega podjetja Cambridge Analytica, da uporabi podatke uporabnikov za vplivanje na ameriške in britanske volivce.

Zuckerberg je že zavrnil povabilo britanskih poslancev, da pojasni, kaj je šlo narobe pred britanskim parlamentarnim odborom za digitalne vsebine, kulturo in medije. Iz Facebooka so sporočili, da so pripravljeni poslati Zuckerbergovega namestnika, ki naj bi bila strokovnjaka na tem kompleksnem področju.

Tiskovna predstavnica britanske podružnice Facebooka Rebecca Stimson je v pismu, ki ga je dobil odbor, zapisala, da se Facebook popolnoma zaveda interesa javnosti in parlamenta glede omenjenih vprašanj in da se strinja s tem, da bi nanje morali odgovoriti "na najvišjih ravneh podjetja" in tisti, ki so na pravih položajih, da lahko podajo odgovore. "In kot take je gospod Zuckerberg osebno zaprosil enega od svojih namestnikov, da osebno poda pojasnila pred odborom," je zapisala.

Britanski poslanci in poslanke s tem niso zadovoljni in so Zuckerberga spet pozvali, naj poda pojasnila bodisi osebno bodisi prek videopovezave.

Vrednost delnic pada

Delnice Facebooka so v torek izgubile 3,3 odstotka vrednosti, od 16. marca, ko je Facebook prvič priznal, da so bili podatki uporabnikov nepravilno predani Cambridge Analytici, pa je vrednost delnic družbenega omrežja padla za skoraj 17 odstotkov.

Podjetje Cambridge Analytica je leta 2016 pred ameriškimi predsedniškimi volitvami najela kampanja Donalda Trumpa.

Razkritje o zlorabi podatkov 50 milijonov Facebookovih uporabnikov je povzročilo zaskrbljenost vlagateljev, da bi nesposobnost velikih podjetij zaščititi zasebnost uporabnikov odvrnila oglaševalce in vodila k strožji zakonodaji.

B. V.