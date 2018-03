Zuckerberg se s časopisnimi oglasi opravičuje za zlorabo osebnih podatkov

Facebook že sprejel ukrepe za večjo varnost

25. marec 2018 ob 17:28

New York - MMC RTV SLO, STA

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je zakupil oglasne strani devetih največjih britanskih in ameriških časopisov in objavil opravičilo za zlorabo osebnih podatkov okoli 50 milijonov uporabnikov Facebooka.

Opravičilo je objavljeno v šestih britanskih časopisih, med drugim v najbolje prodajanem časopisu Mail on Sunday, pa v Sunday Timesu in Observerju, ki je tudi pomagal razkriti zlorabo. Zuckerberg je opravičilo objavil tudi v treh najuglednejših ameriških časopisih - New York Timesu, Washington Postu in Wall Street Journalu.

"Nosimo odgovornost, da zaščitimo vaše podatke. Če tega ne moremo storiti, si jih ne zaslužimo," je zapisal Zuckerberg.

Odgovornost za zlorabo podatkov je sicer pripisal raziskovalcu z britanske Univerze v Cambridgeu Aleksandru Koganu in njegovi aplikaciji za zbiranje podatkov o uporabnikih Facebooka, ki so leta 2014 prišli v roke podjetju Cambridge Analytica. Profesor psihologije vse obtožbe odločno zanika in meni, da je postal grešni kozel.

Po aferi spremembe pravil

"Zlorabilo se je zaupanje in žal mi je, da nismo storili več. Zdaj sprejemamo ukrepe, da se to nikoli več ne ponovi," je še zapisal Zuckerberg.

Facebook je namreč po njegovih navedbah že sprejel nekatere ukrepe, ki bodo zagotovili večjo varnost osebnih podatkov uporabnikov.

Med drugim je spremenil pravila aplikacij, uvedel pa je tudi preiskavo vseh aplikacij, ki imajo dostop do večjega števila podatkov. "Pričakujemo, da obstajajo še druge," je pojasnil Zuckerberg. "In ko jih najdemo, jih bomo ustavili in opozorili vse vpletene."

Zuckerberg v svojem zapisu sicer ni omenil podjetja Cambridge Analytica, ki se je znašlo v središču tega škandala, in naj bi podatke uporabilo za manipuliranje javnega mnenja in v prid predvolilni kampanji aktualnega predsednika ZDA Donalda Trumpa leta 2016.

K. S.