Zvezdnik YouTuba na udaru zaradi posnetkov samomorilca

Prispevek iz zloglasnega gozda Aokigahara

2. januar 2018

Tokio, Los Angeles

Logan Paul, ameriška zvezda YouTuba, je sprožil val ogorčenja, potem ko je na svojem kanalu ob obisku Japonske objavil posnetek žrtve samomora.

22-letni videobloger in igralec, ki ima na YouTubu 15 milijonov sledilcev, se je s prijatelji odpravil v gozd Aokigahara ob vznožje gore Fudži, najbolj znano samomorilsko točko na Japonskem. Skupina s Paulom na čelu je že kmalu po vstopu v zloglasni gozd naletela na truplo moškega, ki so ga s kamero dodobra ovekovečili z vseh kotov, hkrati pa so se glasno norčevali in smejali.



15 minut dolg posnetek z nič kaj subtilnim naslovom Našli smo truplo v japonskem gozdu samomorilcev, ki ga je Paul na svojem kanalu objavil v nedeljo, si je ogledalo 6,3 milijona ljudi, preden je bil po 24 urah odstranjen (kot kaže, ga je odstranil kar Paul sam). A prepozno - na Paula se je vsul plaz kritik, češ kako je lahko tako brezčuten in nespoštljiv.

"Kako si drzneš! Gnusiš se mi. Ne morem verjeti, da se toliko mladih zgleduje po tebi. Tako žalostno. Upam, da jih bo ta zadnji posnetek zbudil. Si čisto navadna smet. Samomor ni nobena šala. Scvri se v peklu," je na Twitterju zapisal zvezdnik serije Breaking Bad Aaron Paul.

Nič kaj manj ogorčeni niso bili preostali, ki so pozivali k sankcioniranju in spremembi YouTubove politike objavljanja. "Dragi @youtube, po videu Logana Paula, v katerem prikaže truplo žrtve samomora, uporabi to za naslov videa in se neokusno šali ob truplu, bi res morali postaviti starostno omejitev za nekatere avtorje. Kako je to dovoljeno na YT? Njegovi sledilci so otroci! Grozljivo," je na Twitterju zapisala vizažistka Kandee Johson, ki ima prav tako svoj kanal na YouTubu.

Opravičilo Logana Paula: "To ni bil moj namen"

Paul se je pozneje opravičil na Twitterju. "Kje naj začnem ... naj poskusim takole: Žal mi je. To je prvič zame. Nikdar se še nisem soočil s takimi kritikami, ker nikdar nisem storil take napake. Obkrožen sem z dobrimi ljudmi in verjamem, da sam sklepam dobre odločitve, a še vedno sem samo človek. Lahko se tudi zmotim. Tega nisem storil zaradi klikov - klikov imam dovolj. Posnetek sem objavil, ker sem mislil, da lahko sprožim nekaj pozitivnega na spletu, ne pa poplave negativnosti. To nikoli ni moj namen. Hotel sem ozavestiti javnost glede samomorov in preprečevanja samomorov," je zapisal.

A večina kritikov je njegovo opravičilo odslovila kot neiskreno. "Paul je dobro vedel, kaj počne. Nič mu ni "žal". Pokazal ni nobenega spoštovanja - ne do te žrtve samomora ne do duševno bolnih na Japonskem. Japonska ima enega najvišjih deležev samomorov na svetu. Vedel je, kaj počne in gnusi se mi," je zapisal eden izmed uporabnikov.

Igralka Anna Akana pa: "Ko je moj brat našel truplo moje sestre, je zakričal v grozi, zmedi, žalosti in jo skušal rešiti. Tisto truplo je bila oseba, ki jo je nekdo ljubil. Ne vstopiš v gozd samomorilcev s kamero, nato pa se izgovarjaš na ozaveščanje o duševnem zdravju."

YouTube ima sicer politiko, da se ne objavlja videov z "nasilno ali krvavo vsebino, katere primarni namen je šokirati ali senzacionalizirati". "Če je posnetek še posebno nazoren ali šokanten, bi moral biti uravnotežen z dodatnim kontekstom ali podatki," navajajo pravila YouTuba. Gledalec ima možnost, da sporne vsebine prijavi, YouTubovi moderatorji pa se nato odločijo, ali posnetek ohranijo ali ga odstranijo.

Zlovešče "Morje dreves"

Gozd Aokigahara je namreč znan ravno kot samomorilska točka, pri čemer so leta 2003 v njem našli rekordnih 105 trupel. Tamkajšnja policija je sicer medtem že prenehala izdajati letno statistiko samomorov, da bi tako skušala prekiniti povezovanje tega območja s samomori.

A zdi se, da se Aokigahara ali "Morje dreves", kot mu tudi pravijo zaradi goste poraščenosti, še dolgo ne bo otresla slabega imena - navsezadnje je Gus Van Sant o njem leta 2015 posnel film z istim naslovom, Morje dreves. Gre za enega najsrhljivejših krajev na svetu, kjer naj bi podzemne zaloge železa ovirale delovanje kompasov, zaradi česar se sprehajalci pogosto izgubijo. Ob tem ni redko, da naletijo na človeška okostja, vrvi na drevesih in prazne škatlice tablet.

Pohodniške poti po gozdu so zdaj polepljene z opozorili, na katerih oblasti pozivajo vse tiste s samomorilskimi težnjami, naj pomislijo na svoje družine in stopijo v stik s skupino za preprečevanje samomorov.

Stopnja samomorov na Japonskem je po vrhuncu konec 90. let sicer v zadnjih letih upadla (lani so našteli 21.897 samomorov), je pa država vzhajajočega sonca po samomorih še vedno šesta na svetu. Če so samomore na prelomu stoletja povezovali s finančno krizo, pa dodatno težavo predstavlja pomanjkanje pristojnih služb za boj z duševnimi boleznimi, pa tudi hude bolezni med vse starejšo populacijo.

Telefonski stiki za pomoč v stiski:

- 112 - Reševalna služba

- 01 520 99 00 - Klic v duševni stiski (med 19.00 in 7.00)

- 080 116 123 - Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (24 h na dan)

- 080 12 34 TOM telefon za otroke in mladostnike (med 12.00 in 22.00)

