Foto: "Butični" Biro na Gornjem trgu - lepo, a še vedno dostopno vsem

Navdihi z različnih koncev sveta, kuhinja do poznih ur

28. maj 2017 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vse bolj pisana druščina lokalov v še nedolgo tega zaspanem delu stare Ljubljane je dobila novega soseda: Biro, bistro z minimalistično, a začinjeno notranjostjo in preprostim, a premišljenim jedilnikom.

Odprl ga je Robert Henigman, ki že nekaj let uspešno vodi bližnji Tozd, priljubljeno shajališče kreativcev, hipsterjev in tudi naključnih obiskovalcev na Gallusovem nabrežju. Za svoj novi izziv je iskal lokacijo s potencialom za razvoj, zato je, ko se je pojavila prav na po njegovem mnenju še ne dodobra izkoriščenem Gornjem trgu, z obema roka pograbil priložnost, da uresniči svojo željo po vodenju restavracije, saj je po izobrazbi kuharski mojster. Medtem ko gre pri imenu in podobi Tozda za duhovit poklon še ne čisto pozabljeni zgodovini, je Biro premetanka "šefovega" imena oziroma vzdevka, za katero mu je dal zamisel prijatelj Marko Bauer, hkrati pa je to uveljavljeno generično ime za vrsto pisala, ki je izšlo iz imena izumitelja (Laszlo Biro, op. a.), pojasni Henigman.

V Ljubljani je v zadnjem času vzniknilo kar nekaj bistrojske "brunch" ponudbe, zato nas je zanimalo, v čem bo tista v Biroju drugačna od že obstoječe. "Izhajal sem čisto iz svojega razmišljanja. V Ljubljani si še do nedavnega lahko dobil zajtrk samo zjutraj. Želel sem vpeljati brunch ponudbo, ki je pri nas na voljo vsak dan do štirih popoldne. Ljudje smo si različni in ob današnjem hitrem tempu življenja nimamo vedno časa za zgodnje hranjenje. Tu so še gostje hotelov, mogoče si kdo želi pojesti jajca v soboto šele ob dveh popoldne, in pri nas jih lahko. Rad pa bi poudaril tudi to, da ustvarjamo "casual-comfy", torej preprosto hrano, naročila pa sprejemamo vse do 23.00. Zelo pomemben je namreč večerni del gostinske ponudbe, ki ga v prestolnici morda manjka, po gledališču bi marsikdo rad še kaj dobrega in toplega pojedel, zato smo šli tudi v to smer," pove vodja lokala, ki bo odprt do ene ure zjutraj.

Pika na i v roza barvi

Glavno vodilo arhitekturne ureditve Biroja je bil "casual mix": lepo, a še vedno dostopno vsem, nadaljuje Henigman in doda: "Pomembna mi je toplina prostora, ki ga odražajo tako naše osebje kot hrana in prostor. Želel sem vpeljati dizajn, ki je že močno prisoten zunaj naših meja, da se tudi pri nas zbudimo, da dvignemo raven in se lahko primerjamo s tujino, to naj bi bila neke vrste butična restavracija. Ideje sem nabiral v Parizu, London, Sydneyju, Biro je mešanica vsega." Od prejšnjega lokala, ki je domoval v tem prostoru, niso ohranili ničesar, prav vse so začrtali na novo, od prvotnega stanja same stavbe pa ostaja notranji strop, ki šteje častitljivih 300 let, in vrata ter okno. Avtor vseh zamisli je vodja Bistroja sam, uresničniti pa mu jih je pomagala arhitektka Petra Zupančič.

Pomembno vlogo v prvem delu minimalističnega interierja Biroja, kjer se bodo bržkone ustavili tisti, ki bodo prišli na hiter prigrizek ali zgolj pijačo, igra "retro" kavni avtomat, po objavah na Instagramu sodeč, so zadetek v polno tudi izjemno fotogenične roza skodelice za kavo ... "Kavomat smo izbrali zaradi najboljše kakovosti italijanske priznane znamke La Marrozzo, barva in oblika se lepo zlijeta s prostorom, skodelice pa so prav takšne kot v Tozdu, le da je tam značilna barva prostora oranžna, tukaj pa roza. Barvo sem izbral čisto po občutku, še preden smo se odločili za barvo prostora," se spominja Henigman, ki se z ekipo že pospešeno pripravlja na skorajšnje odprtje poletnega vrta, katerega podobo je zasnovala barcelonska znamka, ki je njegovo pozornost pritegnila na lanskem pohištvenem sejmu v Milanu.

Drugi del v celoti zavzema odprta kuhinja, v tretjem pa se je mogoče odmakniti od dogajanja zunaj in ob šanku ter si v bolj intimnem ozračju privoščiti pozen zajtrk, kosilo, ali nočno okrepčilo: pri sestavljanju jedilnika, ki bo sezonsko obarvan, niso pozabili na vegane, ki jim bodo vsak dan poleg drugih dobrot pripravili juho, seveda pa ne manjkajo ta hip trendovske brunch jedi: od šakšuke do poširanih jajc na kruhu z avokadom, pa solate, rikotini njoki, domači sendviči in sladice, denimo bananin kruh z rjavim maslom.

Pomembnost lokalnih zgodb

Jedi v Biroju gostom postrežejo na keramiki Hane Karim, predpasnike z variacijo vzorca terrazza si je zamislila modna oblikovalka Petja Zorec. "Obe poznam že dolgo in sem ju izbral najprej zaradi poklona slovenskim ustvarjalkam, rokam in odličnemu delu. Pri nas je še vedno preveč zapostavljanja naših vrhunskih ustvarjalcev, meni pa prav to pomeni največ, za njimi je lokalna zgodba, to so živi ljudje, ki jih jaz poznam, so moji prijatelji. V interesu mi je sodelovati z domačimi, lokalnimi ustvarjalci."

Glede "ciljnega občinstva" se v lokalu ne želijo opredeljevati, saj, kot pravi vodja, je Biró prostor, kjer glavne vloge igrajo toplina, dobra hrana, odlična ekipa in vsak, ki pride in začuti ta prostor, je "dobrodošel in naš, tako kot v Tozdu". Glede na lego na Gornjem trgu, ki z vse zanimivejšo kulinarično ponudbo kljub odmaknjenosti od najočitnejših turističnih točk - ali prav zato? - postaja prava vaba za domače in tuje obiskovalce, je med gosti gotovo pričakovati veliko tujcev, ki jih bodo po besedah sogovornika sprejeli z odprtimi rokami, "saj vsak od nekod drugod prinese svojo zgodbo, svoje oči in svoje občutke".

"Še vedno pa mi največ pomenijo lokalna bližina, toplina, druženje. Skupnost, kot smo jo ustvarili v Tozdu, to je to, kar mi največ pomeni. Biti si blizu z ljudmi in se povezovati," zaključi.

V galeriji si oglejte še nekaj utrinkov iz Biroja, posamezno fotografijo povečajte s klikom.

Alenka Klun, foto: Matic Bajželj in Daša Kastelic