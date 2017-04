Na Biševu posadka, ki se bori za preživetje jadranskih otokov

12. epizoda interaktivne serije

3. april 2017 ob 06:18

Na Biševu je pristala ladja z nenavadno posadko; Maja, Sara, Alma, Rade in Kristijan so člani Gibanja za otoke, nevladne organizacije, ki se že več let bori za preživetje jadranskih otokov.

Maja prihaja iz Šolte, od koder tudi vodi otoško gibanje. Rade je novinar, ki s spletnim portalom spremlja življenje majhnih otoških skupnosti. Kristijan, Alma in Sara pa prihajajo iz Silbe, kjer so na volitvah osvojili mestni odbor in pričeli s prenovo otoka. Peterica aktivistov prihaja na otok, da bi Biševljanom pomagala ustanoviti mestni odbor.

Maja je Šolto obiskovala kot otrok, pred tremi leti pa se je tam naselila za stalno. Nogometni menedžer Kristijan se je rodil v Berlinu, na Šolti pa se je naselil po očetovi smrti in svoji težki bolezni. Po hudih preizkušnjah je na otoku našel mir in zdravje in danes svoja nemška podjetja upravlja kar s Silbe preko interneta. Rade, ki edini prihaja s kopnega, nosi otoke v srcu, zato kot novinar sledi zgodbam majhnih otoških skupnosti in jim z medijsko pozornostjo pomaga pri lažjem preživetju. Sara je na Silbo prišla iz Zagreba. S skupino deklet je na otoških volitvah premagala vse velike stranke, zdaj pa s široko podporo otočanov izvaja program, ki bo Silbi zagotovil dolgoročno preživetje. Pri tem ji pomaga Alma, ki živi pri svoji babici na Silbi.

Medtem pa se na Biševu nadaljujejo spomladanske dejavnosti. Nikica, ponosni lastnik zadnje biševske oslice, obrezuje trto in pripravlja vinograd za pomlad. Lucijo barbi Juretu in teti Nini kaže dokumente in predmete, ki sta jih z Lado odkrila v stari Biševski šoli, pri čemer Jure med ustanovitelji zadruge prepozna tudi svojega očeta.

Komiška občina pa kuje velikopotezne načrte. Komiška županja namerava v prihodnjih turističnih sezonah stotisočglavo množico, ki vsako leto obišče Modro špiljo, odpeljati še v osrčje Biševa. Zato bi rada obnovili staro biševsko šolo in jo spremenili v gostinski objekt s prenočišči in konferenčno dvorano …

