Ryanair zavrača izplačilo odškodnin potnikom zaradi odpovedanih letov

Zaradi stavke kabinskega osebja je družba odpovedala 600 napovedanih letov

26. julij 2018 ob 15:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair, ki se trenutno spopada s stavkami kabinskega osebja, zavrača možnost, da bi potnikom zaradi odpovedanih letov izplačal odškodnino.

Irski letalski prevoznik je zaradi stavke kabinskega osebja v Belgiji, Španiji in na Portugalskem odpovedal 600 napovedanih letov.

Kot so sporočili iz panožnih sindikalnih organizacij, si Ryanairovi delavci s stavkami prizadevajo za uvedbo kolektivnih zaposlitvenih pogodb. Znano je, da Ryanair z vsakim zaposlenim sklepa individualne pogodbe.

Glede na zakonodajo bi moral ponudnik potnikom izplačati po 250 evrov odškodnine, vendar so pri Ryanairu to možnost zavrnili in poudarili, da ravnajo v skladu z zakoni. "Ker so bili leti odpovedani zaradi izrednih okoliščin, nam ni treba plačevati odškodnin," so navedli po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je potnike danes spomnila, da bi v skladu z zakonodajo letalska družba morala o odpovedih potrošnike pisno obvestiti in jim ponuditi možnosti spremembe leta.

"Če te izbire ne ponudi, se najprej obrnite na Ryanair in poskušajte skupaj najti rešitev, ki vam najbolj ustreza. Nikakor ne priporočamo, da kar takoj na lastno pest začnete urejati svoj prevoz, saj se lahko zgodi, da do povračila stroškov ne boste upravičeni," so svetovali potnikom.

Na ZPS-u poudarjajo, da lahko potrošniki zaradi odpovedi leta (razen v nekateri primerih) zahtevajo tudi odškodnino. "Do odškodnine potrošniki med drugim niso upravičeni, če je odpoved leta posledica izrednih razmer, ki se jim ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi. Stavka ne spada nujno med take izredne razmere, temveč se to presoja v vsakem konkretnem primeru," so pojasnili.

Ryanair je sicer v izjavah že sporočil, da zadnjo stavko svojega kabinskega osebja šteje kot izredne razmere in da zato odškodnin ne bo izplačeval.

"Vendar to ne pomeni, da jih tudi dejansko ni dolžan izplačati – med drugim je britanski nadzorni organ CAA že podal izjavo za javnost, da zadnje Ryanairove stavke ne bo štel kot izredne razmere in da bi morali biti potniki upravičeni do odškodnine," je pojasnil Matjaž Jakin iz Svetovalne pisarne ZPS-a.

K. Ši.