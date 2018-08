Starodavna Palmira naj bi bila v prihodnjem poletju nared za turistične oglede

Stroški za obnovo Homsa dosegli 1,7 milijarde evrov

27. avgust 2018 ob 14:57

Palmira - MMC RTV SLO

Dragocenosti starodavnega mestnega jedra Palmire v Siriji, ki so jih pripadniki Islamske države močno poškodovali, naj bi bile dokončno obnovljene do poletja naslednjega poletja in tako torej tudi pripravljene za turistične oglede.

Tako vsaj napovedujejo sirske oblasti, ki so sporočile tudi, da so prejele "dobre ponudbe svetovnih sil" za pomoč pri obnovi starodavnih znamenitosti. "Oblasti imajo zdaj v načrtu popravilo vse škode, ki je bila povzročena staremu delu Palmire," je po poročanju medijske agencije Sputnik povedal vodja sirske pokrajine Homs Talal Barazi. "Predpostavljam, da bo Palmira popolnoma pripravljena za prihod turistov do poletja 2019. /…/ Gre za zgodovino sveta, in ne pripada samo Siriji".

Na Unescovem seznamu svetovne dediščine

Palmira, ki je bila del rimskega imperija, je bila leta 1986 uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine, džihadisti pa so po njej neusmiljeno pustošili. Mesto je bilo v njihovih rokah med majem 2015 in marcem naslednjega leta, ko so jih ob ruski podpori pregnale režimske sile. Nato so skrajneži mesto znova zavzeli konec leta 2016, iz njihovih rok pa ga je sirska stran nato znova ob pomoči ruskih sil iztrgala lanskega marca.

"Ogromna izguba za sirsko ljudstvo in človeštvo"

Po Unescovi oceni je bilo v letih spopadov popolnoma uničenih 30 odstotkov, resno poškodovanih pa 60 odstotkov tega starodavnega mesta. "To uničenje je nov vojni zločin, ki pomeni ogromno izgubo za sirski narod in človeštvo," je lanskega januarja sporočila generalna direktorica te organizacije ZN-a Irina Bokova. "Novi udarec kulturni dediščini kaže, da skuša kulturno čiščenje pod vodstvom nasilnih skrajnežev uničiti tako človeška življenja kot zgodovinske spomenike in s tem sirsko ljudstvo oropati preteklosti in prihodnosti," je dodala Bokova.

Takrat so se na pustošenje Islamske države odzvali tudi v Kremlju in ga označili za pravo tragedijo. "To, kar se dogaja v Palmiri, je prava tragedija z vidika kulturne dediščine in svetovne zgodovine," je za novinarje povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Znova bo zaživelo tudi središče mesta Homs

Barazi je povedal še, da se bo še letos znova vzpostavilo tudi zgodovinsko središče mesta Homs, ki so ga prav tako uničili pripadniki Islamske države. Po njegovih besedah je sirska vlada "uredila vse potrebno," da pride do tega.

Vnovično vzpostavitev dva tisoč let stare osrednje tržnice Homsa, ki se je začela pred tremi leti, naj bi dokončali do prihodnjega maja. Barazi je ocenil, da so stroški škode, povzročene Homsu – vključno z javnimi institucijami, stanovanji, bolnišnicami in šolami – do danes dosegli že 1,7 milijarde evrov.

