Dokumentarec o Whitney Houston razkriva, da je bila v otroštvu zlorabljena

17. maj 2018 ob 20:36

Dokumentarec o Whitney Houston, ki so ga premierno prikazali na filmskem festivalu v Cannesu, prikazuje manj znano plat nekoč ene najuspešnejših ženskih izvajalk.

Dokumentarec, ki ga je režiral Kevin Macdonald, spomnimo se ga po Zadnjem škotskem kralju, filmu o režimu ugandskega diktatorja Idija Amina, se osredotoča predvsem na zasebno življenje Whitney Houston. Kot je znano, življenje pevske dive ni bilo zaznamovano zgolj z uspehi, ampak se je pevka bojevala z odvisnostjo od mamil in težavnim zakonskim življenjem, a z dokumentarcem je prvič na dan prišlo, da je bila pevka v otroštvu tudi spolno zlorabljena.

Zgodba dokumentarca, naslovljenega preprosto Whitney, se pred gledalci razgrne prek pogovorov s pevkinimi sorodniki in bližnjimi prijatelji, ki so ustvarjalcem filma poleg že znanih dejstev razkrili, da je Whitney Houston spolno zlorabljala njena sestrična, prav tako pevka Dee Dee Warwick.

Hude obtožbe na račun Dee Dee Warwick

Hude obtožbe na račun Dee Dee Warwick je v dokumentarcu izrekel polbrat pevske dive Gary Garland-Houston, nekdanji košarkar v NBA-ju. Zlorabe so se začele, ko je bil Garland-Houston star manj kot devet let, njegova polsestra pa je bila še malčica. Njegove navedbe je potrdila tudi asistentka leta 2012 umrle pevke. Mary Jones, ki je znana tudi kot teta Mary, je povedala, da ji je Whitney večkrat pripovedovala, o tem, da jo je v zgodnjem otroštvu zlorabila ženska. Mary Jones je dodala, da je Whitney zlorabo pred večino svoje družine skrivala, zanjo ni vedela niti njena mati Cissy Houston. Teta Mary je pojasnila, da je o zlorabi molčala, ker so jo mučili občutki krivde in sramu.

Dee Dee Warwick je umrla leta 2008 stara 63 let. Dee Dee je bila v svoji karieri nominirana za dva grammyjeva, poleg tega, da je na oder večkrat stopila s svojo sestro, legendarno soulpevko Dionne Warwick, bila je tudi spremljevalna pevka Arethe Franklin.

Tokratni dokumentarec je odobrila družina

Whitney je že drugi dokumentarni film o pevski divi v zadnjih dveh letih. Konec aprila lani je luč ugledal film Whitney: Can I Be Me v koprodukciji BBC-ja in kabelske televizije Showtime ter režiji Nicka Broomfielda in Rudija Dolezala. A v nasprotju s tistim so letošnji dokumentarec odobrili ožji člani pevkine družine, medtem ko so hoteli snemanje filma Whitney: Can I Be Me na vsak način preprečiti.

Kot so po poročanju The Guardiana pojasnili sorodniki in prijatelji, so se za sodelovanje pri dokumentarcu določili, ker "upamo, da bo film nekako pojasnil njeno samodestruktivno vedenje in jo ljudem prikazal v drugačni luči".

Rušila rekorde

Whitney Houston, ki je umrla stara komaj 48 let, je s svojimi skladbami rušila rekorde, prodala je več kot 190 milijonov plošč, prejela šest grammyjev, dva emmyja in 31 glasbenih nagrad billboard.

V kopalni kadi hotela na Beverly Hillsu so jo našli mrtvo 11. februarja 2012. Umrla je zaradi utopitve, k temu pa sta pripomogla kokain in srčna bolezen. Nekaj let pozneje je v podobno nesrečnih okoliščinah preminila tudi njena hčerka, Bobbi Kristina Brown.

