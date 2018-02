Konec še enega zakona: Eric Dane in Rebecca Gayheart se ločujeta

Poročena sta bila 13 let

17. februar 2018 ob 14:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Končal se je še en hollywoodski zakon - igralka Rebecca Gayheart je namreč vložila za razvezo od nekdanjega zvezdnika Talentov v belem Erica Dana, s katerim sta bila poročena dobrih 13 let.

46-letna Gayheartova, ki večinoma igra v televizijskih serijah, zaslovela pa je v filmu Krik 2, in leto mlajši Dane, ki ga je javnost spoznala kot dr. Marka Sloana v priljubljeni zdravniški nanizanki Talenti v belem, sta za USA Today v skupni izjavi potrila, da se razhajata. "Po 14 letih zveze sva se odločila, da je najboljše za najino družino to, da se razideva," sta zapisala.

"Še naprej bova ostala prijatelja in skupaj vzgajala najini dve prelepi hčerki, ki sta za naju najpomembnejši na svetu," sta še dodala in predstavnike sedme sile prosila za zasebnost "v času, ko skušata vijugati skozi naslednje obdobje v njunih življenjih". Kot so še izbrskali pri omenjenem tabloidu, je igralka zaprosila za skupno skrbništvo nad sedemletno Billie in leto mlajšo Georgio.

Dane in Gayheartova sta se v zadnjih letih večkrat pojavila na naslovnicah rumenih medijev. Leta 2009 je tako na primer na splet pricurljal vroč video zakoncev z neznano žensko, dve leti pozneje pa je Dane priznal, da se bori z odvisnostjo od protibolečinskih tablet, ki so mu jih predpisali po poškodbi. "Vsi delamo napake," je pred leti dejal Dane. "A najbolj obžalujem to, da sem v svoje napake vpletel človeka, ki ga ljubim bolj kot vse na svetu, Rebecco."

T. K. B.