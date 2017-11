Leta minevajo, a Arnold in Maria še vedno nista uradno ločena

Zvezdnik Terminatorja zavlačuje s postopkom ločitve

3. november 2017 ob 09:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nezvestoba nekdanjega guvernerja in igralca Arnolda Schwarzeneggerja je bila razlog, da je Maria Shriver pred več kot šestimi leti vložila ločitvene papirje. Toda njuna ločitev še vedno nima epiloga.

Maja 2011 je namreč v javnost prišla novica, da je igralec avstrijskega rodu oče danes 16-letnega Josepha, ki je plod dolgoletnega razmerja med politikom in njegovo hišno pomočnico Mildred Baena. Že predtem pa je Shriverjeva začela ljubimkati z Matthewom Dowdom, ki je bil Schwarzeneggerjev svetovalec pri njegovi volilni kampanji.

Shriverjeva je 1. julija 2011 vložila ločitvene papirje in takrat sta bila njuna najmlajša otroka Patrick in Christopher še vedno mladoletna. Zdaj sta že polnoletna, tako da skrbništvo sploh ni več tema pogajanj. Toda par po poročanju ameriškega tabloida TMZ ni podpisal predporočne pogodbe. Kamen spotike je delitev premoženja. V 25 letih zakona sta zaslužila okoli 400 milijonov ameriških dolarjev (to je okoli 343 milijonov evrov).

Kot so dejali viri za TMZ, si Shriverjeva prizadeva, da bi čim prej končali ločitveni postopek, toda zvezdnik franšize Terminator zavlačuje. Schwarzenegger je v intervjuju za oddajo OBJECTified priznal, da je naredil veliko napako, ko je prevaral Shriverjevo s hišno pomočnico. "Ni treba, da premlevam stvari, ker vem, da je bila velika, velika napaka," je priznal 70-letnik.

K. K.