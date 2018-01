Melanijino kljubovanje Trumpu s "Hillaryjinim" hlačnim kostimom

Odnosi med zakoncema še vedno hladni

31. januar 2018 ob 09:26

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški mediji sklepajo, da Melania Trump svojega soproga še vedno pušča na hladnem po tem, ko je prišlo na dan, da naj bi v zameno za molk podkupil pornoigralko Stormy Daniels.

Nikomur ni ušlo, da je prva dama ZDA na Trumpov letni nagovor o stanju države prispela ločeno, ne pa s soprogom in ostalimi gosti v njeni loži, kot je to tradicija, ki sta se jo vseskozi držala tako zakonca Obama kot zakonca Bush. Zakonca, ki ju niso videli skupaj vse od silvestrovega, sta se do Kapitolnega griča odpeljala v ločenih vozilih.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je novinarjem zatrdila, da ločen prihod nima nobenega globljega pomena, ampak da za njim stoji zgolj logistika, da bi lahko Trump šel naravnost v kongres, ona pa bi pozdravila goste.

A to ni bil edini znak, da je vzdušje v gospodinjstvu Trump zadnje tedne napeto. Nihče ni spregledal, da Melania edina ni vstala, ko je Trump dejal, da "V Ameriki vemo, da sta središče demokracije vera in družina, ne vlada in birokracija".

Komentatorji na Twitterju so si bili enotni - Melania očitno še ni oprostila možu za izdajo. "Nikdar še nisem videla ženske, ki bi tako očitno prezirala svojega soproga kot ga Melania Trump nocoj," je tvitnila ena od opazovalk.

Bela - barva sufražetk

Pikolovci so se zapičili tudi v opravo 47-letne nekdanje manekenke - za razliko od mnogih prisotnih kongresnic, ki so v podporo gibanju proti spolnem nadlegovanju nosile črnino, je Melania za možev nastop izbrala bel hlačni kostim Christiana Diorja in belo bluzo Dolce & Gabbane. Mnogi so v barvi videli simboliko, ker je bela barva sufražetk.

Spet drugi so hiteli spomniti, da je skoraj identično opravo izbrala Trumpova tekmica na predsedniških volitvah Hillary Clinton - tako ob sprejemu demokratske nominacije julija 2016 kot tudi na Trumpovi inavguraciji januarja lani.

"Bel hlačni kostim. Mar to pomeni, da je Melania zoprna ženska kot Hillary Clinton?" je tvitnil eden od komentatorjev. (Trump je svoj čas Clintonovo neslavno označil za "zoprno žensko" (ang. nasty woman))

Prvič v javnosti

Sinočnja udeležba Melanie Trump na govoru o stanju države je bil njen prvi javni nastop potem, ko so mediji razkrili, da naj bi Trump kmalu po tem, ko je Melania leta 2006 rodila sina Barrona, ženo prevaral s porno igralko Stormy Daniels. Po poročanju Wall Street Journala je Trumpov odvetnik Danielsovi oktobra 2016 plačal 130.000 dolarjev v zameno za "javni molk o aferi pred predsedniškimi volitvami".

Takoj po objavi članka 12. januarja naj bi "besna" Melania po navedbah Daily Maila "več noči preživela v nekem hotelu v Washingtonu", nato pa tik pred zdajci odpovedala potovanje v švicarski Davos, kamor bi morala na Svetovni gospodarski forum spremljati soproga. Pojasnilo Bele hiše? Ponovno naj bi šlo za "logistične zaplete".

24-urno razvajanje

Namesto za švicarski sneg se je Melania raje odločila, da za 24 ur nenačrtovano poleti v West Palm Beach na Florido, kjer se je zaprla v center dobrega počutja na Trumpovi posesti Mar-a-Lago in se prepustila masažam, savnanju in manikuri. New York Times je hitro izračunal, da je ta mali pobeg prve dame davkoplačevalce stal 64.600 dolarjev - kljub temu, da je bil sam obisk lepotilnih salonov in savn za soprogo lastnika topliškega kompleksa, jasno, gratis.

Trumpova sta sicer imela 22. januarja 13. obletnico poroke, a Bela hiša na vprašanje CNN-a, ali sta dogodek zasebno praznovala, ni odgovorila.

Pri New York Timesu so pred dnevi tudi objavili mnenjski članek Kate Andersen Brower, avtorice knjige o prvih damah ZDA, v katerem Melanio Trump označi za "tiho radikalko", kar je dvignilo kar nekaj prahu. V prispevku Browerjeva prvo damo označi za najbolj zadržano do svoje vloge od Bess Truman in spomni na njeno "tiho uporništvo", ko se vse do poletja ni hotela vseliti v Belo hišo.

"Lahko, da ni progresivna. Lahko, da ni politična. Pa vseeno bi ga. Trump morda uspelo storiti več od vseh svojih predhodnic pri obračanju na glavo naših pričakovanj, da mora prva dama do svojega soproga izkazovati hlapčevsko čaščenje," je zapisala avtorica.

I will be joined tonight by an honorable group of Americans. Sitting with me are heroes who have served our nation in times of need, families who have suffered at the hands of evil, and citizens who have embraced the American dream. #SOTU — Melania Trump (@FLOTUS) January 30, 2018

Melania’s outfit tonight is a tribute to @HillaryClinton, a clear dig at Trump. #SOTU pic.twitter.com/70NSvzlFkP — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) January 31, 2018

#SOTU Hillary says ,

“ Hey, don’t I look just like Melania tonight?!” pic.twitter.com/UQOyHfC9GF — Chase McCalister (@MccalisterChase) January 31, 2018

Anyone catch this? Melania Trump failed to stand with everyone else when Trump stated: "In America we know that faith and Family, not government and bureaucracy are the the center of Democracy"#SOTU #StateofOurUnion pic.twitter.com/lrsuVdWD48 — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 31, 2018

