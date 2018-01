Trump v nagovoru Američanom obljubil svetlo prihodnost

"Obdobja ekonomske predaje je konec"

31. januar 2018 ob 09:10

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump se je v svojem prvem nagovoru o razmerah v državi pohvalil s svojimi dosežki, predvsem z davčnimi olajšavami, rojakom pa obljubil, da jih bo s svojimi politikami popeljal v svetlo prihodnost.

V govoru pred obema domovoma kongresa je Trump v uvodu izpostavil konec lanskega leta potrjene davčne olajšave, za katere meni, da prinašajo veliko razbremenitev za srednji razred in majhna podjetja, medtem ko je okoli tri milijone delavcev že dobilo ugodnosti, vredne več tisoč dolarjev. Zaradi vsega doseženega Trump pravi, da še nikoli ni bil boljši čas za ameriške sanje.

Med pohvalami na svoj račun je omenil odpravljanje regulacij, konec vojne proti ameriški energiji in čistemu premogu, zaradi česar so Američani zdaj izvozniki energije v svet. Po njegovih besedah je Amerika stopila stran od desetletij nepoštenih trgovinskih sporazumov, ki so podjetja, delovna mesta in premoženje države pošiljali v tujino. "Obdobja ekonomske predaje je konec," je zagotovil.

Na obe stranki, republikance in demokrate, je naslovil prošnjo za podporo pri sprejetju velikega načrta porabe za infrastrukturo, vrednega 1.500 milijard dolarjev.

ZDA znova močne in ugledne

Za svojo politiko do priseljevanja je prepričan, da je osredotočena na najboljši interes ameriških delavcev in ameriških družin, še posebej pa meni, da je dobra za priseljence.

Med govorom je Trump demokratom ponudil roko sodelovanja pri zaščiti državljanov vseh barv in ver, vendar pa so obrazi navzočih demokratov v dvorani izražali dvom o iskrenosti predsednikovih besed.

Med omembo, da je brezposelnost med temnopoltimi Američani najnižja doslej, se temnopolti kongresniki niso odzvali niti z najmanjšim ploskanjem. Republikanci so med govorom navdušeno ploskali in predsedniku privoščili stoječe ovacije, demokrati pa so ga občasno prekinjali z izrazi neodobravanja.

Glede zunanje politike je dejal, da si ZDA znova pridobivajo moč in ugled v svetu, pri čemer je napovedal povečanje in posodobitev zalog jedrskega orožja.

Trump je s ponosom povedal, da je koalicija proti skrajni skupini Islamska država iz rok morilcev v Iraku in Siriji osvobodila skoraj 100 odstotkov ozemlja, čeprav pri tem ni razglasil zmage.

Guantanama ne bodo zaprli

Predsednik je napovedal, da se bo ameriško posredovanje v Afganistanu nadaljevalo, taborišče za osumljene teroriste Guantanamo na Kubi pa bo ostalo odprto. V ta namen je Trump takoj po govoru objavil poseben izvršni ukaz z dovoljenjem, da se taborišče spet začne polniti. Trenutno je v njem 41 zapornikov.

Ker je večina držav Združenih narodov izrazila nasprotovanje Trumpovi odločitvi za priznanje Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela, je naročil kongresu, naj ameriško pomoč za tujino dobijo le ameriški prijatelji.

Velik del govora je namenil Severni Koreji in zagotovil, da ne bo dovolil, da bi njeno jedrsko orožje doseglo ZDA. Obljubil je, da ne bo ponovil napak prejšnjih vlad, ki so Ameriko privedle v nevaren položaj, in dejal, da izkušnje kažejo, da samozadovoljstvo in popuščanje ne delajo drugega kot povzročajo agresijo in provokacije.

Preiskave ruske afere, ki se vleče od začetka njegovega mandata, Trump ni omenil, govor pa je sklenil s trditvijo, da lahko Ameriko naredijo veliko le Američani.

