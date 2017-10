Oživljanje starih serij - vrača se še Roswell

Znanstveno-fantastična romanca sredi Nove Mehike

17. oktober 2017 ob 16:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška TV-mreža je sporočila, da bo 15 let po koncu oživila znanstvenofantastično serijo Roswell, ki smo jo spremljali tudi na naši televiziji.

CW se bo za novo različico Roswella, posnetega po knjižni seriji Roswell High avtorice Meline Metz, povezal s producentko serijo The Originals Carino MacKenzie.

Kot poroča Hollywood Reporter, se bo nova različica dotaknila tudi v ZDA vroče teme neregistriranih priseljencev, še vedno pa je prizorišče dogajanja Roswell v Novi Mehiki, mestece, znano po domnevnem strmoglavljenju NLP-ja leta 1947.

"Potem ko se hčerka neprijavljenih priseljencev nerada vrne v svoj rodni Roswell, odkrije šokantno resnico o svoji najstniški simpatiji, ki je zdaj policist: je Nezemljan, ki že celo življenje skriva svoje nezemeljske sposobnosti. Ona njegovo skrivnost skriva, par pa se spet poveže in začenja preiskovati njegov izvor, a ko grozovit napad in dolgoletno vladno prikrivanje začno nakazovati na obsežnejšo prisotnost Nezemljanov na Zemlji, politika strahu in sovraštva grozi, da ga bo razkrila in uničila njuno vse globljo romanco," navaja sinopsis novega Roswella.

Tri sezone serije

Izvirni Roswell (1999-2002) je vrtela televizija WB, najstniška znanstvenofantastična dramska nadaljevanka, pod katero se je podpisal Jason Katims, pa se je vrtela okoli skupine srednješolcev v Roswellu. V glavnih vlogah so nastopali Shiri Appleby (danes znana kot zvezdnica serije Unreal), Jason Behr, Katherine Heigl (Talenti v belem), Majandra Delfino in Brendan Fehr.

Serija je bila deležna pozitivnih kritik in si je naglo pridobila goreče oboževalce, a so jo pri WB-ju zaradi nezadovoljive gledanosti po dveh sezonah ukinili, nato pa jo je "rešila" mreža UPN, a je tretji sezoni Roswella dodelila večerni termin takoj po takrat izjemno priljubljeni seriji Buffy, ubijalka vampirjev, in nazadnje se je Roswell po treh sezonah leta 2002 dokončno poslovil.

Zanimivo je, kako kljub temu, da oživitve starih serij (glej: Polna hiša, Dosjeji X, Twin Peaks, Midve z mamo, Dinastija ...) nikdar zares ne dosežejo gledanosti ali odmevnosti izvirnikov, po njih ostaja veliko povpraševanje med TV-mrežami.

K. S.