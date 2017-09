Hiškarija: kjer so zvezki Slavci, krede Brede in ristanc Rič doma

Izvirni izdelki s ščepcem nostalgije po otroštvu

7. september 2017 ob 07:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvi izdelek Hiškarije, pod streho katere ustvarja Zala Pavšek, je bila stenska ura, ki je nastala za sinovo rojstnodnevno darilo, saj na trgu ni našla izdelka, ki bi bil lep, funkcionalen in cenovno dostopen.

Kmalu za tem se je ustanoviteljica in kreativna sila omenjene znamke, po izobrazbi arhitektka, odločila za samostojno pot, ideje so kar deževale in uri so se kaj hitro pridružili še zvezki Slavci, krede Brede, ristanc Rič, gumitvist Gustav in drugi.

"Vsak izdelek mi osebno veliko pomeni, saj sem ga tudi sama uporabljala kot otrok. Od tu izvira moja želja, da bi strankam približala izdelke, ki jih spominjajo na otroštvo, hkrati pa bi jim omogočali še večje udobje, kakovost in uporabnost. Ves čas ponujam novosti, ki pa zaenkrat ostajajo v okviru obstoječe ponudbe. Idej je še veliko. Stiskam pesti, da bodo kmalu prišle do svojih novih lastnikov," je Zala Pavšek pojasnila v kratkem klepetu za MMC.

Vsi vaši izdelki imajo lastna imena: se med ustvarjanjem tako navežete nanje ali gre preprosto za domislico, ki je postala vaš zaščitni znak?

Vsak izdelek, ki ga ustvarim, nekaj časa nosim v sebi, kjer ga do podrobnosti domislim. V tem času se razvije prav posebna vez, ki mi ne dopušča, da bi svoje izdelke imenovala samo zvezki, krede, gumitvisti ... Tako mi prirastejo k srcu, da ime kar samo privre na dan. Je pa vedno slovensko, saj želim tudi prek imena povedati kupcem, da so narejeni v Sloveniji.

Z njimi lahko tudi malce večji otroci ohranjajo stik z otroškim svetom ... Se pri ustvarjanju kdaj posvetujete z najmlajšo generacijo?

Vsekakor, doma imam dva šolarja, ki sta moj navdih in hkrati iskrena sodnika. Sedaj sta postala tudi že prava majhna pomočnika, saj oblikujeta vrečke za darilca, se fotografirata in snemata filmčke s Hiškarijinimi izdelki.

Vaša največja uspešnica je gotovo zvezek Slavc: različne izvedbe poleg privlačnih, pogosto hudomušnih motivov odlikuje tudi dejstvo, da so zelo trpežni. Kako zagotavljate vzdržljivost zvezkov?

Pri izdelavi zvezkov izbiram kvalitetne materiale, kot sta debelejši papir in gosto tkano blago. Vse zvezke še dodatno učvrstim na stranici, kjer se listi prepogibajo. S tem postanejo praktično neuničljivi, kar se je pokazalo v treh letih, odkar jih fantje testirajo v šolskih klopeh.

Na kakšen način zagotavljate, da so vaši izdelki prijazni do okolja?

Vsi izdelki vsebujejo naravne materiale, v večini tudi ekološke oziroma prihajajo iz trajnostne izdelave ter imajo Oeko text in GOTs certifikate.

Kateri vzorci gredo najbolje v promet, kako nastajajo?

Najbolj priljubljeni so trendovski vzorci, kot so flamingi, lubenice, samorogi ter vzorci v skandinavski barvni lestvici. Vzorci so razdeljeni v enajst skupin in jih izbiram tako, da zaobjamem čim širši krog okusov. Vseeno pa je med njimi mogoče prepoznati Hiškarijin slog.

Je sploh mogoče tekmovati z velikanskim trgom, preplavljenim z izdelki, ki prihajajo iz daljnih dežel s (pre)poceni delovno silo?

Zavestno sem se odločila, da z njimi ne želim tekmovati. Sem rokodelka, ki ustvarja v Sloveniji zato imam vse dobavitelje slovenske razen za tiste materiale, ki se jih ne da dobiti pri nas. Slednje dobim iz Evrope. Podpiram domače, kakovostne proizvajalce in ne podjetij, ki izkoriščajo delovno silo.

Kaj pa posnemovalci? Na spletu so tatovi vzorcev zelo dejavni ...

Posnemovalci so bavbav vsakega rokodelca (smeh). Pri nas sem zasledila že kar precej primerov drugih izdelovalcev, ki so bili kopirani. Žalostno je, da se imajo za ustvarjalce ljudje, ki nimajo svojih lastnih idej in so tako predrzni, da pošljejo na trg izdelke, ki jih stranke že poznajo.

Vsak, ki dela s srcem, ve, da se to izraža skozi njegove izdelke, kar začutijo tudi kupci.

Alenka Klun