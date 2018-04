Avstralija: Pavi se zatekajo v hiše prebivalcev, kjer se najraje zadržujejo pred ogledalom

Prebivalci se pritožujejo nad pernatimi "someščani"

19. april 2018 ob 16:23

Canberra - MMC RTV SLO

Avstralski prestolnici Canberra težave povzročajo pavi, barvite ptice, ki se nenadzorovano množijo. Da bi nenadno rast populacije omejili, so se Avstralci odločili, da bodo pticam odredili "pripor".

S posebnimi pastmi bodo namreč poskušali preprečiti, da bi ptice zapustile mesto in se razmnoževale tudi v drugih krajih. Problematika prevelikega števila pavov je za zdaj namreč omejena le na nekatera avstralska mesta, Avstralci pa se bojijo, da bi se razširila na celotno državo.

Iz mestne uprave sporočajo, da prevelika populacija pavov ogroža naravni ekosistem Canberre. V iskanju hrane pavi namreč tekmujejo s preostalimi pticami, katerih število je zaradi "pavje prevlade" iz dneva v dan manjše. Prav tako pa pavi uničujejo rastline na dvoriščih prebivalcev.

Že vse od leta 2003, ko je populacija pavov začela rasti, se nad pticami pritožujejo tudi številni vozniki. Pavi se namreč pogosto sprehajajo po cestah in so nemalokrat povzročitelji lažjih prometnih nesreč. Njihovo najljubše zatočišče pa so domovi prebivalcev, kjer se najraje zadržujejo pred ogledali.

S podobnimi težavami se spoprijemajo tudi drugje

Canberra ni edino mesto, ki se bojuje proti prevelikemu razmnoževanju pavov. V avstralskem mestu Brisbane so že januarja uzakonili, da bodo tisti, ki bodo pave gojili ali jih imeli za domače živali, za to kršitev morali plačati okoli 4.000 evrov.

Prebivalci mesta Brisbane so se pritoževali predvsem zaradi hrupa, ki so ga povzročali pavi. Ta je bil najhujši med sezono parjenja. Šibka točka pavice je namreč pavovo barvito perje, pa tudi njegovi kriki. Svojo nevesto pav očara z razkazovanjem perja, ki jih stresa, da zašuštijo, pri tem pa občasno glasno krikne. Le stežka bi rekli, da so njegovi glasovi do ušes prijazni.

Seveda pa se z zakoni, ki omejujejo razmnoževanje pavov, ne strinjajo vsi. Številni aktivisti za zaščito živali, pa tudi nekateri prebivalci mesta, so namreč prepričani, da so prelepe ptice prava atrakcija mesta. "Pavi so del skupnosti," je za BBC povedal prebivalec Canberre.

Svete živali

Pavi prihajajo iz Azije, v druge države sveta pa so jih prinesli že kolonialisti. Avstraliji so jih tako predstavili Britanci, ki so jih imeli celo za hišne ljubljenčke. Zelo zanimivo je, da so pavi kljub svoji na videz izbirčni naravi zelo prilagodljive živali, ki lahko živijo v toplih in hladnih krajih. Ljudje v nekaterih državah (na primer v Indiji) jih imajo za svete živali. Zaradi tega številni kmetje mirno prenašajo škodo, ki jim jo pavi povzročajo na žitnih poljih.

Kadar pav osvaja samico, razširi svojo vlečko v presunljivo pahljačo. Pavica daje vtis, da je samec sploh ne zanima, občasno pa ga skuša posnemati, a je njen krik le slab ponaredek. Pav utegne v svoj harem pridobiti do pet pavic in zaploditi do 25 mladičev v enem letu.

K. Ši.