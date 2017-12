Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Tomi Meglič je na snemanju 100. epizode zapel pesem Samo edini. Foto: MMC RTV SLO Judit Polgar je na začetku leta obiskala Bled, spregovorila je tudi za Številke. Foto: BoBo

Številke v letu 2017: 100. oddaja, nov format, beseda leta ...

Vabljeni k poslušanju izbora leta

18. december 2017 ob 07:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za podkastom Številke je pestro leto 2017, v katerem je izšlo novih 27 epizod, pred občinstvom je bila posneta jubilejna stota oddaja, a to še zdaleč ni vse.

Letos smo se ukvarjali z različnimi temami: gostili smo nekdanjega svetovnega prvaka v snukerju Shauna Murphyja, najboljšo šahistko v zgodovini te igre Judit Polgar, obuli smo baletne čevlje (Ana Klašnja), gostili novinarje (Nina Zagoričnik, Igor E. Bergant), govorili o zasvojenosti z družbenimi omrežji, se dotikali bolečine smrti ...

Na Številke se lahko naročite: RSS ali iTunes.



100. oddaja posneta pred občinstvom

Spomladi je bila posneta pred občinstvom posneta jubilejna 100. epizoda, v kateri so gostovali boksar Dejan Zavec, astrofizik Tomaž Zwitter in glasbenik Tomi Meglič (oddajo lahko poslušate ali gledate).

Nov format

Jeseni se je format oddaje spremenil, klasični intervjuji so se umaknili pripovedni obliki, s tem pa se je spremenila tudi frekvenca oddaje, ki po novem izhaja enkrat mesečno. Zato pa se je precej obogatila oblika na spletu, kjer so zgodbe objavljene precej bolj obširno. V tej obliki smo predstavili zgodbe Gorana Dragića, deklice s posebnimi potrebami, o osvajanju Muztagh Towra in risankah.

Sodelujemo pri iskanju besede leta

Ob koncu leta smo skupaj z ZRC SAZU začeli akcijo iskanja besede leta. Akcija še vedno traja, saj lahko svoje predloge posredujete do srede, 20. decembra, glasovanje in razglasitev besede leta bo na začetku prihodnjega leta.

Le nekaterim vrhuncem leta lahko prisluhnete spodaj - v posebni praznični epizodi.

VIDEO Številke v 2017: Od baletnih čevljev do kletvic

Slavko Jerič