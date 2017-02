Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Nina Zagoričnik je eno najbolj prepoznanih glasov Vala 202. Foto: MMC/Miloš Ojdanić V teh dneh v Berlinu poteka filmski festival. Na tem je bila Nina Zagoričnik le enkrat: 'Festival poteka v času zimskih počitnic, ta čas sem raje posvetila družini in otroku in šla skupaj na smučanje.' Foto: EPA Medij je samo glas in ti dopušča svobodo, da si ustvarjaš svoje podobe. Ostali mediji ponujajo kodirane podobe, dogodek se je po navadi že zgodil in samo gledamo podobe, osebe, dogodke ... Pri radiu pa je neko sanjarjenje, razmišljanje ... Ko poslušaš glas, si ustvariš tudi svoje mnenje. Še preden sem prišla na Val 202, sem poslušala glas Mije Škrabec Arbanas, ki je zvenela čudovito. Nima prav vsak takega daru. Občudujem cel kup mladih, Anjo Hlača Ferjančič bi lahko poslušala cele dneve. O odnosu do radia. Pogovarjala se je praktično z vsemi slovenskimi filmskimi režiserji. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Kliknite na sliko za ogled asociacij v višji ločljivosti. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Spodbudno prepričanje, da je v slovenskem medijskem prostoru veliko odličnih novinarjev

Nina Zagoričnik: Priprava na Cannes kot študij na nor izpit

Podkast Številke (90)

17. februar 2017 ob 06:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svojo novinarsko kariero je posvetila kulturi in radiu, njena največja strast je film, njeno življenje pogosto je film. Nina Zagoričnik.

Na podkastu Številke ta teden gostimo novinarko Vala 202 Nino Zagoričnik. Februar je mesec, ki je v znamenju številnih dogodkov, ki se tako ali drugače dotikajo njenega življenja.



Tiha voda - narava je močnejša od smrti

Prejšnji teden smo v Številkah govorili o smrti. Ta se v umetnosti pojavlja kot pogost motiv. Nina Zagoričnik je med filmi, ki se dotika smrti izpostavila film Tiha voda: "Gre za film japonske režiserke Naomi Kavase, ki jo zelo občudujem. To je film, ki govori o življenju in smrti. Gre za čudovito zgodbo na otoku, kjer so vsi v družini v pričakovanju smrti mame, a o tem se ne govori. Narava je toliko močnejša od smrti in vsega na tem svetu."

Prešernov dan je veličasten

Slovenija je ena redkih držav, ki se ponaša s tem, da je državni praznik posvečen kulturi. To dejstvo je novinarki, ki pokriva kulturo, še posebej pri srcu: "To je čudovit dan, zelo poetičen. Na predvečer je proslava, na sam dan sicer ne grem v galerijske prostore, ker tam hodim ob drugih priložnostih. Všeč mi je, da je toliko ljudi na cesti, da so kulturni hrami zasedeni. To je res veličasten dan, drugačna atmosfera je v zraku. Tako Ljubljano in tudi druge kraje bi rada večkrat videla."

Njena pot se je večkrat križala z Metko Krašovec

Letos je eno od Prešernovih nagrad dobila Metka Krašovec, ki jo tokratna sogovornica pozna še iz študentskih let: "Takrat me je povabila, da bi šli skupaj v Mehiko. Dobro sva se spoznali. Nato mi je od tam pisala kartico, da je spoznala Tomaža Šalamuna, zato se je dobro izteklo, da nisem šla z njo. Nato sem ji sledila na otvoritvah razstav, gostila sem jo v Razgledih, večkrat pa je bila moja gostja v različnih radijskih oddajah."

V Sloveniji ogromno genialnih ljudi

Ves čas se giblje v kulturnih krogih. "Moje delo ni samo novinarsko, saj se z vsemi temi ljudmi, z režiserji, igralci, arhitekti, pesniki, pisatelji, oblikovalci, ... tudi družim. To traja že več kot 30 let, ko spremljam njihovo delo. Nekoč sem naredila prireditev, na katero sem povabila tiste, ki sem jih gostila. Če bi povabila res vse, bi jih moralo priti več kot 400. To je le en del celote. Danes gledam na te stvari drugače, predvsem na umetnike, ki v tujini veliko ustvarjajo in so izjemno uspešni, v Sloveniji pa se o njih bore malo piše. Zanimajo me mladi, ki delajo iz notranje pobude. Toliko je talentiranih mladih, genialnih ljudi. Na vseh področjih opažam, da so mladi vpeti v Sloveniji ali pa predvsem delujejo v tujini. O njih se malo ve. Ko v tujini dobijo nagrade, so opaženi šele doma," opozarja.

Priprava na Cannes že v domovini

Rada ima vsa kulturna področja, brez dvoma pa je piedestal rezerviran za film. Obiskala je več filmskih festivalov, od Londona, New Yorka, Trsta ter seveda Benetk in Cannesa, kamor odhaja vsako leto neprekinjeno od leta 1990. Pri tem poudarja, da je pri poročanju iz festivala bistvena že priprava v domovini: "Filme, ki jih gledam v Cannesu, prej študiram kot gradivo na najbolj nor izpit. Še preden greš v Cannes, moraš vedeti, katere filme boš gledal." Na festivalih si pogleda po 6, 7 filmov na dan. Projekcije nikoli ni predčasno zapustila zaradi slabe kakovosti, ampak zgolj zaradi montaže prispevkov ali hitenja na novo projekcijo.

Radio prinaša neko sanjarjenje

Pred dnevi je bil svetovni dan radia, ki mu je posvetila največji del novinarske kariere. Ta medij zanjo še vedno pomeni mistično moč: "Medij je samo glas in ti dopušča svobodo, da si ustvarjaš svoje podobe. Ostali mediji ponujajo kodirane podobe, dogodek se je po navadi že zgodil in samo gledamo podobe, osebe, dogodke ... Pri radiu pa je neko sanjarjenje, razmišljanje ... Ko poslušaš glas, si ustvariš tudi svoje mnenje. Še preden sem prišla na Val 202, sem poslušala glas Mije Škrabec Arbanas, ki je zvenela čudovito. Nima prav vsak takega daru. Občudujem cel kup mladih, Anjo Hlača Ferjančič bi lahko poslušala cele dneve."

V hipu se je odločila in odpeljala v Rovinj

Za svoje delo je bila nagrajena tudi sama, lani je prejela priznanje RTV Slovenija in nagrado Društva novinarjev Slovenije za življenjsko delo. V obeh obrazložitvah so opazili njeno iznajdljivost pri poti do intervjujev. Nina Zagoričnik se ob tem spominja: "Ko je prišel Patrik Schumacher na simpozij v Rovinj ob otvoritvi nekega hotela, sem se usedla v avto in se odpeljala v Rovinj, poslušala predavanje in naredila z njim intervju. Ta je bil predvajan leto kasneje v oddaji Nedeljski gost. Maribor je bil takrat evropska prestolnica kulture, Schumacher bi moral priti, a ga ni bilo. Spomnila sem se, da ga imam še vedno posnetega na snemalniku. Takih stvari sem naredila ogromno. Ni mi žal niti časa niti denarja."

Želi si pogovora z bratoma Cohen

Čeprav je opravila več kot 1.000 pogovorov, ima še vedno seznam ljudi, s katerimi bi rada posnela intervju. Na vrhu sta brata Cohen: "Zdita se mi izjemna. Rada bi se srečala tudi z Petrom Handkejem, a ne samo zaradi filma."

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora z Nino Zagoričnik (kliknite na spodnjo sliko), v katerem razmišlja tudi o govoru Vinka Möderndorferja na proslavi ob kulturnem prazniku, kakšen odnos ima do oskarjev, novih medijskih formatih, filmskih festivalih ...

VIDEO Številke: V Sloveniji ogromno genialnih ljudi

Glasbeni izbor Nine Zagoričnik: Urška Taufer - Twist

Slavko Jerič, @stevilkeMMC