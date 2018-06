Naslovnica Vogua s savdsko princeso za volanom dviga prah

Rahljanje omejitev v konservativni kraljevini

1. junij 2018 ob 16:45

Riad - MMC RTV SLO

Naslovnica savdske izdaje revije Vogue s savdsko princeso za volanom rdečega Mercedesovega kabrioleta je sprožila burno razpravo v javnosti o dvojnih merilih v kraljevini.

Fotografija princese Hajfe bint Abdulah Al Saud z usnjenimi rokavicami in visokimi petami v voznikovem sedežu krasi junijsko izdajo arabskega Vogua, v času, ko se Savdska Arabija pripravlja na odpravo prepovedi vožnje za ženske.

Izdaja je posvečena "ženskam, ki v Savdski Arabiji utirajo pot", in poveličuje reforme, ki jih je vpeljal savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, ki skuša v tej konservativni kraljevini malce razrahljati družbene omejitve in zajeziti moč verskih fanatikov.

"V naši državi so nekateri konservativci, ki se bojijo sprememb. Za številne je to vse, kar poznajo," je za Vogue povedala princesa Hayfa, hčerka pokojnega kralja Abdulaha. "Sama te spremembe z navdušenjem podpiram," je še dejala princesa, katere fotografije so posneli v puščavi nedaleč od mesta Jedah.

Hvalisanje v času aretacij

A nad fotografijo so bili bolj kot konservativci ogorčeni aktivisti, ki protestirajo zaradi vrste aretacij aktivistk za ženske pravice.

Najmanj 11 aktivistk, ki se borijo za pravico do vožnje in ukinitev dolgoletnega sistema moškega nadzora nad ženskami, je bilo aretiranih prejšnji mesec, češ da so "posegale v verske in nacionalne konstante".

Štiri aktivistke so prejšnji teden izpustili iz zapora, usoda drugih pa ni jasna. Državni mediji so nekatere izmed njih označili za izdajalke in "agentke veleposlaništev".

Številni uporabniki družbenih omrežij so objavili naslovnico Vogua s slikami zaprtih aktivistk, dodanih na princesin obraz.

"Te savdske princese niso nikdar ničesar storile za ženske pravice v svoji državi. Zdaj pa so zvezde naslovnic, upodabljajo močne ženske in govorijo o pravici do vožnje! Resnične aktivistke pa zaslišujejo in jih zapirajo. Kako zaj***n svet," je zapisal eden izmed uporabnikov Twitterja.

Obsoja tudi Amnesty International

Oglasila se je tudi človekoljubna organizacija Amnesty International in naslovnico ostro obsodila.

"Namesto da bi slavili savdske ženske s pozdravljanjem pogumnih aktivistk, kot so zaprte Loujain Al Hathlul, Eman Al Nafjan in Aziza Jusef, ki so igrale ključno vlogo pri kampanji žensk za volanom, arabski Vogue namesto tega prispeva k prikrivanju in olepšavanju nenehnih kršitev človekovih pravic v Savdski Arabiji in osamitvi njenih pogumnih aktivistk," so zapisali.

"Skrajno obžalovanja vredna sta glede na vse slabše stanje človekovih pravic aktualni val aretacij in načrtno blatenje teh aktivistk."

Vizija 2030

Analitiki pravijo, da aretacije, ki jih je mednarodna skupnost obsodila, izpostavljajo omejitve reform prestolonaslednika, ki se je pred kratkim podal na mednarodno turnejo, katere cilj naj bi bil omehčanje negativne podobe Savdske Arabije po svetu.

V sklopu reform, imenovanih "Vizija 2030", je tudi zmanjšanje odvisnosti Savdske Arabije od nafte.

Kraljevina, na katero že dolgo letijo očitki kršitev človekovih pravic, naj bi 24. junija odpravila desetletja staro prepoved vožnje za ženske.

