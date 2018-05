Savdske oblasti aretirale sedem zagovornic in zagovornikov pravic žensk do vožnje

Ženske ujetnice sistema moškega skrbništva

19. maj 2018 ob 12:46

Riad - MMC RTV SLO

Le dober mesec pred ukinitvijo prepovedi vožnje avtomobilov za ženske so savdske oblasti aretirale sedem zagovornic in zagovornikov pravice žensk do vožnje.

Medtem ko državna televizija poroča, da je bila sedmerica aretirana zaradi stikov s tujimi državami, aktivisti za človekove pravice pravijo, da je namen aretacij utišati ženske. Med aretiranimi sta sicer tudi dva zagovornika pravice žensk do vožnje, poroča BBC.

Organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch (HRW) sporoča, da so bili ljudje aretirani 15. maja, a oblasti niso podale razlogov za aretacije. HRW je še sporočil, da so aktivistke in aktivisti septembra lani prejeli opozorila po telefonu, naj "ne govorijo z mediji". Klice naj bi aktivisti prejeli na dan, ko so oblasti napovedale ukinitev prepovedi vožnje.

V HRW-ju pravijo, da je "očitno edini 'zločin' teh aktivistk, da so želele, da ženske vozijo, preden si je to zaželel Mohamed bin Salman". Bin Salman je savdski prestolonaslednik.

Med aretiranimi znani aktivistki

Aretirani sta bili tudi Ludžajn Al Hatlu in Eman Al Nafdžan, ki sta javno nasprotovali prepovedi vožnje za ženske, ki bo predvidoma ukinjena 24. junija. Organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch sporoča, da sta tako Al Hatlu kot Al Nafdžan leta 2016 podpisali peticijo za ukinitev sistema moškega skrbništva, ki ženskam preprečuje, da brez dovoljenja moškega skrbnika potujejo v tujino, se poročijo ali pridobijo potni list.

Moški skrbnik je običajno oče ali mož, lahko pa tudi brat ali celo sin. Skrbnik ima moč sprejemati ključne odločitve v imenu ženske.

Ludžajn Al Hatlu je bila prijeta že dvakrat. Prvič leta 2014, ko je poskusila z avtomobilom prečkati mejo iz Združenih arabskih emiratov. Posledično je preživela 73 dni v centru za pridržanje mladoletnikov. Leta 2017 pa je bila za nekaj dni pridržana, ko je prispela na letališče v Damamu na vzhodu Savdske Arabije.

Eman Al Nafdžan je leta 2013 snemala drugo aktivistko med vožnjo avtomobila skozi prestolnico Riad. Al Nafdžan so sicer izpustili, ni pa hotela podpisati prisege, da ne bo vozila.

B. V.