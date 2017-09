Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Po navedbah zdravnikov je okužena že okrevala, tako da ni v nevarnosti. (Fotografija je simbolična.) Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Dodaj v

15-letna Slovenka, ki je zbolela za tifusom, ni v nevarnosti

Okužila se je na taboru v Italiji

29. september 2017 ob 16:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na infekcijski kliniki v Ljubljani so pri 15-letni Slovenki potrdili okužbo s tifusom, vse kaže, da se je deklica okužila na poletnem taboru v Italiji, kar je že peti primer okužbe s tega tabora, namenjenega življenju v naravi.

15-letna Slovenka se je s tifusom, kot kaže, okužila na poletnem taboru v severni Italiji, kjer je bilo najmanj 3.000 ljudi z vsega sveta. "Srečanje je potekalo v naravi, higienske razmere so bile slabe, vsaj po opisu udeležencev, pravega vira pitne vode ni bilo, stranišča so si sami organizirali v naravi …" pojasnjuje Eva Grilc z Inštituta za javno zdravje. Po do zdaj znanih podatkih so se tako s tifusom okužili še dva udeleženca omenjenega tabora iz Francije ter po eden iz Nemčije in Hrvaške.



Po navedbah zdravnikov je okužena že okrevala, tako da ni v nevarnosti. Kaj pa tisti, ki so v stikih z njo? Je še mogoče, da se bolezen razvije oziroma da so zgolj prenašalci okužbe? Eva Grilc z Inštituta za javno zdravje je povedala, da so že v stikih z družino deklice, dogovarjajo se o laboratorijskem testiranju in nadzoru vseh, s katerimi ima deklica tesne stike. Pri tem pa poudarja, da je sicer mogoče, da se nekdo okuži tudi samo s tesnim stikom, saj se prenaša kot nalezljiva črevesna bolezen, "vendar je večja verjetnost prenosa s slabimi higienskimi razmerami oziroma z okuženim blatom, ki se prenese na roke in tako okuži s tesnim stikom, lahko pa se prenese tudi s hrano, ki jo pripravlja".

Obvestila o nevarnosti okužb tako ne bodo objavili, so pa primeri tifusa pri nas zelo redki. To je prva okužba v zadnjih štirih letih, k nam jo zanesejo predvsem popotniki iz Indije oziroma jugovzhodne Azije, podsaharske Afrike, redkeje tudi iz Južne Amerike. Ob zdravljenju nevarnosti ni: "Bolezen je danes ozdravljiva, zdravijo jo z antibiotiki, smrtnost je nižja od enega odstotka."

Tipični znaki, poleg visoke telesne temperature, ki traja dalj časa, so še bruhanje, driska in krči, lahko pa se pojavijo tudi izpuščaji.

