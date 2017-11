Referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti ne bo

Zakon ureja koncesije v zdravstvu

6. november 2017 ob 11:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pobudnikom referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti ne bo uspelo zbrati dovolj podpisov za razpis referenduma, je potrdil predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk, saj so zbrali malo več kot 10.000 podpisov.

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je DZ sprejel 19. septembra, je posegla v koncesije v zdravstvu, ki jih bodo po novem lahko podelili le na podlagi javnega razpisa za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja še za 15 let. Koncesija bo razpisana le za dopolnitev javne zdravstvene mreže, ne bo pa predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Novela predvideva koncesijski akt in koncesijsko pogodbo.

Med drugim določa tudi, da lahko zdravstveni delavci, ki so zaposleni v javnem sektorju, delajo do osem ur tedensko pri zasebniku. Po treh letih bi ta omejitev veljala tudi za delo pri drugih javnih zavodih.

Vse to je zmotilo Društvo za zdravje naroda oz. predsednika Jožefa Ivana Ocvirka, ki je konec septembra v DZ vložil pobudo za začetek postopkov za referendum, rok za zbiranje podpisov pa se izteka danes. Ker so zbrali zgolj nekaj več kot 10.000 podpisov, morali bi jih pa 40.000, je tako že jasno, da refrenduma o zdravstveni dejavnosti ne bo.

Zakon bodo spodbijali na ustavnem sodišču

Ocvirk je še napovedal, da bodo novelo izpodbijali na ustavnem sodišču. Kritičen je tudi do ukrepanja ministrstva za zdravje pri zbiranju podpisov za referendum. Očita jim kršenje referendumske zakonodaje. Po njegovem mnenju tudi zaradi tega niso uspeli zbrati dovolj podpisov. Kot je dejal, na nekaterih upravnih enotah tudi niso začeli zbirati podpisov s 3. oktobrom, saj tam sploh niso vedeli za referendumsko pobudo. Glede tega je Ocvirk pisal predsedniku DZ Milanu Brglezu z željo, da bi podaljšali rok za zbiranje podpisov, a mu niso ugodili.

