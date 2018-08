Na infekcijskem oddelku UKC-ja Maribor v sobah 30 stopinj Celzija in več

Zgradba zaradi dotrajanosti predvidena za rušenje

7. avgust 2018 ob 21:23

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Medtem ko vremenoslovci opozarjajo, da najhujša vročina šele prihaja, so v sobah mariborskega UKC-ja na infekcijskem oddelku namerili tudi po 30 stopinj Celzija in več.

Zgradba je zaradi dotrajanosti predvidena za rušenje, kdaj bo zgrajena nova, pa še vedno ni znano. Zato bodo morali bolniki in zaposleni takšne razmere prenašati še nekaj let.

Z zračenjem prostorov ponoči in spuščanjem žaluzij čez dan pri oknih, ki zaradi dotrajanosti že zdavnaj ne tesnijo več, prav nič ne omilijo peklenske vročine. "Predstavljate si, da bolnik, ki pride v bolnišnico zaradi vročinskega stanja, ima 39, 40 vročine, potem pride v prostore, kjer so temperature 30 stopinj Celzija, to še bistveno poslabša njihovo počutje," je pojasnil Zvonko Baklan z Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC-ja Maribor.

Še slabše so razmere v izolacijskih sobah. "Pri infekcijskih boleznih vemo, da so nekatere prenosljive tudi prek zračnih kapljic, tu seveda ne moremo zračiti na ta način," je poudaril Baklan.

Visoke temperature izčrpavajo tudi zaposlene. "V izolacijskih sobah je treba dodatno obleči izolacijske plašče in tako ti je še bolj vroče," je dejala medicinska sestra Monika Mencigar.

Prenosne klime neustrezne

Pregrevajo se tudi vsa zdravila, ki jih hranijo v lekarni na oddelku. Zaradi specifičnosti zdravljenja pa si ne morejo pomagati niti s prenosnimi klimami. "Pri določenih bolnikih je treba sobo čistiti s posebnimi razkužili in bi potem bile te klime samo za enkratno uporabo," je pojasnil Bakalan.

"Ni smiselno, da bi se to posebej klimatiziralo, niti objekt ni takšen, da bi lahko kaj tam naredili, tako da so na milost in nemilost prepuščeni eni investiciji z novimi prostori," pa je pojasnil vodja centra za odnose z javnostmi Janez Lencl. V mariborskem UKC-ju je trenutno klimatiziranih okoli 70 odstotkov prostorov. Da bi klimo uredili po vsej bolnišnici, pa glede na zahtevane standarde nimajo denarja.

VIDEO V sobah v mariborskem UKC-ju več kot 30 stopinj Celzija

G. K., Saška Jazbec, TV Slovenija