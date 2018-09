''Tudi mi razmišljamo o zaračunavanju nenujnih storitev''

Potrebna bodo enotna merila in cene

10. september 2018 ob 16:19

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Potem ko so ponekod začeli zaračunavati zdravstvene storitve, ki niso nujne, o tem razmišljajo tudi v murskosoboški bolnišnici, pod okriljem katere deluje tudi Urgentni center. Tam po besedah strokovnega direktorja bolnišnice Daniela Grabarja dnevno pregledajo od 100 do 150 bolnikov.

''V soboto smo obravnavali 119 bolnikov, v nedeljo 114. Vsak bolnik je prišel s svojimi težavami, ki so jih prepoznali kot take, da morajo obiskati zdravnika. Pravzaprav ni enotnih in specifičnih meril, ampak menim, da vsaj deset primerov ni bilo nujnih oziroma so bili taki, da bi lahko počakali na svojega zdravnika. V situaciji, ko nekatere bolnišnice oz. urgentni centri že uvajajo plačilo nenujnih storitev, tudi mi razmišljamo o tem. A želeli bi si enotnih meril, da bi lahko natančno predelili, katera stvar ni nujna, da ne bi komu storili krivice," je povedal strokovni direktor murskosoboške bolnišnice Daniel Grabar.

Večina ljudi poišče pomoč upravičeno

Večina bolnikov pride upravičeno po pomoč na urgenco, a je vse več takih, ki prihajajo zaradi nenujnih malenkosti, je povedal namestnik glavne sestre urgentnega centra Robert Ilić: "Imeli smo primer, ko je prišla gospa, ki jo je v soboto pičila osa, k nam pa je prišla v nedeljo ponoči. Pa ni bilo nič nujnega. Ali pa na primer pride bolnik, ki ima že en teden povišano telesno temperaturo, a ni vzel nobenega zdravila za zniževanje. Izmerili smo mu telesno temperaturo, 37,2 stopinje je pokazal termometer. To sploh ni vročina. Imamo tudi primere, ko prihajajo mladi osemnajstletniki, devetnajstletniki, ker da jih boli v križu. Ko jih vprašamo, ali so se morebiti poškodovali, rečejo da ne, ampak da jih pač boli. Ob tem so nasmejani, tako da takoj vidiš, da niso bolni.'' In kaj storite v takih primerih? ''Vsakega bolnika obravnavamo profesionalno,'' pove Ilić.

Ne želimo, da ljudje, ki potrebujejo našo pomoč, le-te ne bi dobili

"Prizadevamo si zmanjšati število obravnav bolnikov s kroničnimi bolečinami, ki trajajo na primer tri mesece in niso obiskali svojega osebnega zdravnika, ampak pridejo na urgenco. Ali pa taki, ki potrebujejo recept za zdravila, ki bi jim ga lahko napisal osebni zdravnik. Ali pa pridejo po napotnico ali pa zgolj zato, ker popoldne ne dela njihov zdravnik in pridejo pač na urgenco. To na žalost ni za urgenco, moram reči. Menim, da bomo letos pregledali 50 tisoč bolnikov, in če je približno šest odstotkov takih, ki ne potrebujejo nujne obravnave, to pomeni tri tisoč ljudi na leto. Mi pa bi radi bolnikom, ki res potrebujejo našo oskrbo, zagotovili, da pridejo prej na vrsto, da je obravnava bolj kakovostna in da imamo več časa za njih. Po pravilih zdravstvene zavarovalnice nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo takojšnje zdravljenje po nujni medicinski pomoči, če je to potrebno, oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij, zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo, zdravljenje zastrupitev, storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje, zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje, ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama, zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj za že našteto, ter pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih primerov, in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila," je sklenil Dejan Majc, namestnik predstojnika urgentnega centra v Murski Soboti.

Sicer pa bi se morali o merilih in cenah za zaračunavanje nenujnih storitev poenotiti po vsej državi, da bolniki v nekaterih ustanovah ne bi plačevali za storitve, ki bi v drugih prepoznali kot nujno zdravstveno oskrbo.

Cirila Sever, TV Slovenija