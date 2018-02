Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Predvsem domnevne okužbe anatomskih preparatov v ZDA naj bi bile povod za zvezno preiskavo, zdravstveni inšpektorat pa se je v UKC MB seznanil z vso razpoložljivo dokumentacijo. Foto: BoBo Sorodne novice Uvožene človeške glave: Medijsko poročanje spodbudilo zdravstvene inšpektorje Dodaj v

Uvoženi deli človeških teles v UKC Maribor niso bili okuženi

Za darovane organe ne sme biti plačila

20. februar 2018 ob 07:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zdravstveni inšpektorat pri nobenem od 55 uvoženih človeških delov za raziskovalne namene ni našel virusov. Opozoril pa je, da predpisi za to področje niso urejeni.

Zdravstveni inšpektorat je po tem, ko so se v medijih pojavila poročila o uvozu človeških glav iz ZDA, kjer podjetje, ki se s tem ukvarja, pregleduje ameriški preiskovalni zvezni urad FBI, uvedel inšpekcijski nadzor. Preverili so podatke o zdravstvenem stanju darovalcev organov, del teh podatkov pa so pridobili tudi s pomočjo rezultatov seroloških raziskav. Na nobenem od preparatov niso odkrili okužb z virusom HIV, prav tako ne z virusoma hepatitisa B in C, poroča spletni Večer.

Na inšpektoratu so ugotovili, da nobeden od darovalcev, katerih dele telesa so uporabili v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, ni umrl zaradi nalezljive bolezni, kot so MRSA, bakterija E. coli ali salmonela.

Darovanje temelji na neplačanosti

Ker darovanje organov temelji na načelih prostovoljnosti, neplačanosti in altruizma in zato za odvzete dele telesa ni dopustno dati oziroma prejeti nobenega plačila, je inšpektorat preveril tudi plačevanje. "Iz računov, izstavljenih s strani MedCure in Science Care, ki sta UKC Maribor dobavila anatomske preparate za izvedbo kirurških delavnic, je razvidno, da gre le za kritje manipulativnih stroškov, ki zajemajo ustrezno pripravo in hranjenje anatomskih preparatov ter transportne stroške," so za Večer pojasnili na inšpektoratu.

Med letoma 2012 in 2014 so v Slovenijo uvozili 39 zamrznjenih človeških glav, uvoznik pa je bil UKC Maribor. Anatomske preparate so potrebovali za izobraževanje specialistov otorinolaringologov.

Na zdravstvenem inšpektoratu so ugotovili, da za uporabo anatomskih preparatov v Sloveniji ni posebnega predpisa, ki bi celovito urejal to področje.

A. S.