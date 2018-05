V Mariboru obravnavali bolnika z ošpicami

Ošpice je moški prinesel iz Srbije

18. maj 2018 ob 11:15

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski zdravstveni delavci so v ponedeljek odkrili drugi letošnji primer ošpic v Sloveniji, virus je odrasel moški prinesel iz Srbije, kjer je preživel večino inkubacijske dobe.

Kot je pojasnil Zoran Simonović iz mariborske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je bil virus prinesen iz Srbije, kamor je potoval odrasel moški, ki je v Srbiji preživel večji del inkubacijske dobe, zbolel pa šele po vrnitvi v Slovenijo. Opozoril je, da se inkubacijska doba še ni iztekla, saj traja do tri tedne, zato bo za dokončno ocenitev razmer treba počakati do konca maja. Po njegovih besedah se lahko pojavi kakšen sekundarni primer ošpic, vendar so možnosti za to glede na ukrepe precej majhne.

38-letnik, pri katerem so laboratorijske preiskave pokazale bolezen, ni bil cepljen. Na NIJZ-ju pa so v sodelovanju z vsemi drugimi pristojnimi službami že stopili v stik s 172 ljudmi, ki so v zadnjem času prišli v stik z okuženim. Med njimi so morali cepiti 38 ljudi, dva pa sta prejela zaščitna protitelesa.

V primeru ošpic pokličite, ne hodite v ambulanto!

Simonović je pozval, naj bolniki, ki sumijo, da so zboleli za ošpicami, zdravnika najprej pokličejo, šele po posvetu z njim pa jim bo ta sporočil, kdaj naj pridejo v ambulanto. Med znaki bolezni, ki bi lahko kazali na ošpice, so predvsem povišana telesna temperatura, vnetje očesne veznice, nahod, kašelj in značilni izpuščaji.



Prvi letošnji primer v Sloveniji so odkrili pri moškem, ki je v začetku januarja z ošpicami prišel na pediatrično kliniko UKC-ja Ljubljana. Tja je spremljal svojega otroka, ni pa vedel, da je zbolel za to nalezljivo boleznijo. Primer se je končal srečno, saj nihče v povezavi z njim ni zbolel na novo. Epidemiološka služba NIJZ je takrat sicer obravnavala 460 ljudi, ki so bili v stiku z obolelim.

