V Srbiji že šesta smrtna žrtev ošpic v manj kot pol leta. Tokrat umrl necepljeni štiriletni otrok.

Otrok ni bil cepljen

2. marec 2018 ob 14:57

Niš - MMC RTV SLO, STA

V bolnišnici v Nišu je za ošpicami umrl štiriletni otrok, ki je šesta smrtna žrtev te nalezljive bolezni v Srbiji v zadnjih štirih mesecih in pol, so sporočili s srbskega inštituta za javno zdravje.

Direktor niškega kliničnega centra Zoran Radovanović je potrdil, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Dejal je še, da so okužbo z virusom ošpic potrdili v laboratoriju, tej bolezni pa je sledila še huda pljučnica. Otrok je bil zato štiri tedne priklopljen na respirator.

Radovanović je za javno radiotelevizijo Srbije opozoril, da je tudi ta smrtna žrtev ošpic posledica kampanje proti cepljenju, "ki so jo vodili nestrokovni ljudje, ki niso pristojni za tovrstne zadeve".

V Srbiji in v občinah z večinskim srbskim prebivalstvom na Kosovu je od oktobra lani po podatkih srbskega inštituta za javno zdravje za ošpicami zbolelo skoraj 2.900 ljudi. Največ okuženih je mlajših od pet ali starejših od 30 let, v 94 odstotkih primerov pa niso bili cepljeni, niso prejeli vseh potrebnih doz cepiva ali ne vedo, ali so bili cepljeni.