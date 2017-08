Američani čakajo popoln Sončev mrk, Slovenci ga bomo še 64 let

Zgodil se bo drevi

21. avgust 2017 ob 10:14,

zadnji poseg: 21. avgust 2017 ob 13:34

Oregon,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Del ZDA bo deležen popolnega Sončevega mrka, pojava, kjer Mesec vizualno prekrije Sonce. Milijoni se zgrinjajo na opazovalne položaje. V Evropi bo viden le delni mrk, v Sloveniji pa ga lahko pričakujemo šele leta 2081.

Sončev mrk je nebesni pojav, ko se Zemlja, Mesec in Sonce poravnajo na premico. Luna je vmes, zato zasenči našo zvezdo, največkrat deloma, včasih popolno. Popolni mrk nastane, ko je Mesec ravno prav oddaljen, da z našega zornega kota popolnoma prekrije ploskev zvezde za njim. Dogodek globalno gledano ni redek, saj ga je nekje na površju planeta mogoče uzreti v povprečju na 18 mesecev, na spletni strani navaja Nasa. Lokalno so precej redkejši.

Videoprenos bo po 18. uri na voljo tudi v tem članku.



Bo pa tokratni popolni Sončev mrk eden najbolj opazovanih v zgodovini, saj bo prečil plosko ZDA, prek stotin milijonov radovednežev, ki se že zgrinjajo na najboljše točke; predvajan bo v živo in ovekovečen z nepregledno množico pametnih telefonov.

V polnosti bo viden zgolj v omenjeni severnoameriški državi, delno pa v Zahodni Evropi, še najbolje na Portugalskem. V Sloveniji mrka ne bo.

Foto in video:

Evropa zrla v nebo in opazovala delni lunin mrk



112-kilometrska hitra senca

ZDA bo prečil od Oregona do Južne Karoline. Popoln mrk, kjer bo zavladala tema, večerno nebo in zmeda med živalmi, bo širok okoli 112 kilometrov. Je torej nepravilno ovalna senca, ki jo bo Luna vrgla na Zemljo in bo po njej potovala s hitrostmi med 2.400 in 4.800 kilometri na uro, piše ameriška vesoljska agencija Nasa. Pri tej hitrosti bo posamezen opazovalec teme deležen okoli dve minuti in 40 sekund.

Nasa bo dogodek dodobra izkoristila za vizualne in znanstvene namene. Proti Soncu bodo usmerjeni številni teleskopi, kopni, letalski in na ISS-ju, pa vesoljske in lunarne sonde, npr. LRO. Sliko z nekaterih bo Nasa prenašala v živo, video pa bo na voljo tudi v tem članku, skupaj s številnimi fotografijami. Mrk se bo začel ob 19.16 po našem času, končal pa po 21. uri.

Med drugim bo Nasa v nebo, natančneje stratosfero, poslala svoje reaktivce WB-57F. Leteli bodo na višini 15 kilometrov, kjer ozračje precej manj moti prihajajoče fotone. Tako bodo lahko posneli več podrobnosti v atmosferi Sonca.

Izjemno zanimanje med Američani

Slovenska tiskovna agencija poroča, da so posebna očala za opazovanje sončnega mrka že skorajda vsepovsod razprodana, ekonomisti pa ocenjujejo, da bo mrk stal ZDA več kot 700 milijonov dolarjev v izgubljenih urah dela, saj bodo za trenutek delo odložili skoraj vsi in zrli v nebo. Tudi v New Yorku, kjer bo sonce pokrito le v približno 70 odstotkih, napovedujejo motnje v prometu. Tam, kjer bo popoln, so napovedane razne prireditve in zabave.

Kot delni mrk bo viden v vzhodnem delu Tihega oceana, na območju celotne Severne Amerike, Srednje Amerike in severnega dela Južne Amerike, na skrajnem vzhodu Azije, v večjem delu Severnega Atlantika, denimo na Islandiji. V Evropi bo viden na južnem delu Norveške, v večjem delu Danske, celotni Veliki Britaniji, osrednjem in zahodnem delu Francije, državah Beneluksa ter v večjem delu Španije in Portugalske.

Nekateri so se odpravili v tujino

Dogodek je z astronomskega vidika zelo zanimiv in številni Slovenci so se zanj odpravili v tujino. Zato velja opozorilo, da lahko opazovanje mrka neposredno z očmi povzroči hude, trajne poškodbe vida, lahko tudi slepoto. Nujna je kakovostna zaščitna oprema. Gledanje mrka z očmi je možno le v omenjenem 112-kilometrskem območju popolnega mrka, in to res le takrat, ko Luna Sonce popolnoma prekrije. Tudi trenutek prej ali kasneje, ko je še vedno viden zgolj košček Sončeve površine, je za oči nevaren.

Delni mrk pri nas čez štiri leta

V Sloveniji bodo šibkejši sončni mrki vidni 10. junija 2021, 25. oktobra 2022 in 29. marca 2025, poroča STA. Nekoliko intenzivnejši sončni mrk bo zabeležen 12. avgusta 2026, vendar bo njegova vidnost slabša zaradi zahajanja Sonca, ljubitelji astronomije pa bodo na svoj račun prišli nedolgo zatem, in sicer 1. junija 2030. Takrat bodo kar tri četrtine Sonca prekrite z Luno, podobno se je že zgodilo 20. marca 2015, še poroča STA.

Popolni sončni mrk lahko v Sloveniji pričakujemo 3. septembra 2081. Potekal bo od severozahoda proti jugovzhodu, vstopna točka bo na območju Kamniško-Savinjskih Alp, potekal bo čez Solčavo, južno od Šoštanja, čez Dobrno in Vojnik, severno od Šmarij pri Jelšah, nato čez Rogaško Slatino, težišče sence pa bo državo zapustilo pri Rogatcu. Opazovati ga bo mogoče štiri minute in šest sekund, kar bo dlje kot ob ponedeljkovem dogodku v ZDA, je za agencijo pojasnil predsednik Astronomskega društva Orion Igor Žiberna.

Popolni mrki bodo pojenjali

Pojava nekoč v prihodnosti ne bo več. Mesec se namreč od Zemlje že milijarde let oddaljuje s hitrostjo okoli štiri centimetre na leto. Malo po nastanku je prekril pretežen del neba, v daljni prihodnosti pa bo zavzel tako majhno zaplato, da Sončeve ploskve nikoli več ne bo popolnoma prekril. Ostali bodo le delni mrki.

Človeštvu se sicer ni za bati, da bo ostalo brez teh vizualnih spektaklov. Še več: ni gotovo, da bo takrat sploh še obstajalo. Zadnji popolni mrk se bo po oceni Nasi zgodil čez 600 milijonov let.

Lunini mrki bodo ostali

Bodo pa zagotovo ostali Lunini mrki. Vloge se pri tem zamenjajo: Sonce, Zemlja in Mesec se spet poravnajo na navidezni premici, le da je tokrat planet na sredini ter meče senco na luno. Zadnji delni Lunin mrk smo v Evropi doživeli pred dobrim tednom dni, popoln je bil v Aziji. Še en dobro opazovan popolni Lunin mrk oz. "krvava Luna" se je nad Amerikama zgodil leta 2014.

Al. Ma.