Bomo svoje misli v prihodnosti prenašali na računalnike?

Podjetje Neuralink bo razvijalo vsadke za povezavo možganov z računalniki

28. marec 2017 ob 12:54

San Francisco - MMC RTV SLO

Izvršni direktor in soustanovitelj Tesle Elon Musk je ustanovil zagonsko podjetje Neuralink, ki bo razvijalo tehnologijo za povezavo možganov z računalniki.

Podjetje je za zdaj na zgodnji razvojni stopnji, uradno se bo ukvarjalo z medicinskim razvojem. Razvijali bodo t. i. tehnologijo nevronskih čipk, posebnih elektrod, ki jih nameravajo vsaditi v možgane.

Ta metoda bi ljudem lahko izboljšala spomin ali dodala umetno inteligenco, poroča BBC.

Projekt pod zasebnim financiranjem Muska je zbral vodilne strokovnjake na tem področju, ki predvidevajo, da bodo ljudje nekoč lahko na računalnike prenašali in nalagali svoje misli.

Več podrobnosti znanih kmalu

Elon Reeve Musk, solastnik in soustanovitelj mnogih podjetij, med drugim proizvajalca električnih avtomobilov Tesla in vesoljske tehnologije SpaceX, je v tvitu že potrdil obstoj podjetja in napovedal, da bo več kmalu javno objavljeno na spletni strani WaitButWhy.

Po poročanju BBC-ja gre za enega največjih vizionarjev iz t. i. silikonske doline. Musk se trenutno ukvarja s projektom prometne revolucije Hyperloop, v katerem bi potnike in tovor s hitrostjo letala transportirali skozi posebne tube ter raziskovanjem možnosti vrtanja podzemnih predorov pod Los Angelesom, v prihodnosti bi rad omogočil turistične izlete na Luno, ukvarja pa se tudi s projektom za energetsko oskrbovanje Avstralije.

J. R.