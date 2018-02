Elon Musk se zanima tudi za slovensko znanje

Po odmevni izstrelitvi

7. februar 2018 ob 19:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Je izstrelitev rakete Falcon Heavy vrhunski dosežek ali predvsem promocija? Astrofizik Zwitter je do ravnanja podjetja kritičen, zanimanje SpaceX-a za slovensko znanje pa je pojasnil Matevž Dular.

Lastnik tovarne električnih avtomobilov Tesla Elon Musk je poskrbel za svetovno odmeven dogodek. Njegovo zasebno vesoljsko podjetje SpaceX je uspešno izstrelilo raketo Falcon Heavy, ki je v krožnico okrog Sonca ponesla tudi avtomobil. Ali izstrelitev rakete res predstavlja vrhunski znanstveni in tehnološki dosežek ali gre predvsem za promocijo?

Navdušenje ob uspešni izstrelitvi je bilo praktično enotno. Gre za največjo raketo tega podjetja, ki ima poleg treh nosilnih raket še 27 motorjev in je primerljiva s težkimi raketami, ki pošiljajo v vesolje satelite za vojsko.

Astrofizik Tomaž Zwitter Musku priznava pomemben tehnološki preboj, a ima tudi pomisleke: "Gre za zelo tvegan projekt, za zdaj to še ni raketa, ki bi lahko v vesolje ponesla astronavte."

"Nekdo pošlje v vesolje avtomobil, ker si to lahko privošči. Osebno se mi to ne zdi odgovorno, tovor bi pač lahko bil koristnejši," je dodal.

Strokovna javnost ima pomisleke predvsem o cilju takšne misije, še posebej, ker raketa v vesolje ni ponesla vrhunske tehnologije, ampak so ob legendarni pesmi Space Oddity Davida Bowieja izstrelili električni avtomobil Tesla.

Taylor: Lahko bi izstrelili satelit

To dejstvo je posebej za Val 202 poudaril tudi Matt Taylor, znanstvenik Evropske vesoljske agencije, ki je koordiniral izstrelitev sonde Rosetta: "Spremljati izstrelitev tako velike rakete je bilo res izjemno. Takšni spektakularni dogodki povečajo zanimanje ljudi za vesolje, kar je pozitivno. Gre za prelomnico, ki bo zaznamovala tudi nacionalne vesoljske agencije. Žalosti pa me, da niso namesto avtomobila izstrelili kakšnega izmed vrhunskih satelitov."

Podobno razmišlja Zwitter, strokovni sodelavec Frekvence X: "Pošiljati stvari v vesolje je zelo drago, to sem se ob sodelovanju pri različnih misijah iz prve roke prepričal tudi sam. Potem pa nekdo pošlje v vesolje avtomobil samo zato, ker ga lahko. Od tega ne bo nobene koristi za človeštvo. Poleg tega je bilo veliko raziskovalnih projektov ukinjenih zaradi stroškov."

"Izstrelitev je bila seveda uspešna, čeprav se ni preveč poudarjalo, da ena od treh dodatnih raket ni uspela pristati in se je razbila, torej verjetno ne držijo tudi številke okrog končne efektivne cene izstrelitve," je izjavil ljubljanski profesor.

Uspešna izstrelitev rakete Falcon Heavy dokončno pomeni novo obdobje v raziskovanju vesolja, saj iniciativo prevzemajo zasebniki, ki imajo seveda drugačen pristop in cilje kot javne vesoljske agencije.

Zanimanje SpaceX-a za slovensko znanje

Izstrelitev je spremljal tudi Matevž Dular, vrhunski strokovnjak za kavitacijo. Pred tedni je na eni izmed konferenc predaval o uporabi kavitacije pri vesoljskih tehnologijah. Po predavanju so ga nagovorili predstavniki podjetja SpaceX.

"Predstavljal sem del projekta, ki smo ga pripravili za Evropsko vesoljsko agencijo. Gre za kavitacijo v turbo črpalkah v raketnem gorivu. Predstavniki Space X se pogosto udeležujejo takšnih konferenc in iščejo rešitve za težave, ki jih sicer javno ne priznajo. Pocukali so me za rokav in me vprašali, ali bi lahko dobili rezultate naših raziskav, da bi naredili izboljšave."

Je realno slovensko sodelovanje s podjetjem Elona Muska, ki je najbolj znan kot proizvajalec električnih avtomobilov Tesla?

Dular bi sicer ostal v stikih z vesoljskim podjetjem SpaceX, a je realno zaradi številnih omejitev malo možnosti za sodelovanje.

Elon Musk sicer ob skepsi večine znanstvene javnosti že napoveduje nove mejnike, njegova tiha želja je, da bi nekoč na Marsu zgradil mesto.

Luka Hvalc, Radio Slovenija