Foto: Eden najglobljih vpogledov v vesolje do zdaj

6. maj 2017

Nekaj najzmogljivejših teleskopov sveta je z združenimi močmi in dolgoletnim delom poskrbelo za serijo najglobljih vpogledov v vesolje do zdaj. Šesterica posnetkov Mejna polja je na voljo javnosti.

Leta 1995 je vesoljski teleskop Hubble poskrbel za eno najbolj ikoničnih fotografij vseh časov. Za deset dni med prazniki okoli božiča se je usmeril na drobcen košček neba, primerljiv z zrnom na iztegnjeni roki. Zaplata je bila do tedaj na videz pusta in prazna. A po več kot 300 motrenjih so se iz nje začele izrisovati galaksije, poprej nikoli videne. Kar 3.000 se jih je nabralo. Teleskop je segel dlje kot kadar koli prej, povzročil manjšo revolucijo na področju astronomije in tudi čudenje pri širši javnosti. Pokazal je namreč, da je vesolje prepredeno s stotinami milijard galaksij vseh velikosti in oblik, in da jih najdemo tudi v najtemnejših kotičkih.

Ne le to: posnetek, imenovan Globoko polje, je razburkal domišljijo. Pike na njem so večinoma galaksije, torej domovanja desetin, morda celo stotin milijard zvezd. Precej verjetno je, da ima vsaka zvezda okoli sebe vsaj en planet. Na tisti stari fotografiji je torej morda vsaj 150 bilijonov planetov. Kdo ve, koliko bilijonov izmed njih je podobnih Zemlji, koliko življenja, zgodovin in usod je zajetih na tej zbirki pikslov? Hubble je vajo ponovil še dvakrat in vsakič segel še nekoliko dlje v meglico, ki vse huje zakriva stezice kozmične zgodovine.

Mejna polja: Globoko polje tega desetletja

Toda Hubble, pa naj bo še tako zmogljiv, ima svoje omejitve. Ne nazadnje zato, ker je že precej star. Zato je Nasa, da bi se dokopala do najglobljih in tudi najkakovostnejših vpogledov v zgodovino vesolja, združila moči s še nekaj odmevnimi opazovalnicami. V programu, imenovanem Mejna polja, je poleg Hubblove vsestranskosti izkoristila vesoljska teleskopa Chandro, specializirano za rentgenske žarke, in Spitzerja, osredinjenega na infrardečo svetlobo, pa še kopico kopnih teleskopov (npr. VLA), ki so prestrezali radijske valove iz vesolja. Med letoma 2013 in 2017 so se orkestrirano usmerili proti šesterici istih tarč in jih poglobljeno opazovali. Tako so ustvarili novo, moderno serijo globokih polj. Sadovi večletnega dela so zdaj, na koncu programa, naposled v celoti na voljo javnosti.

Leče iz prostora-časa

Ključ celotnega projekta je izkoriščanje učinka težnostne leče. Izjemno masivni objekti, kot so kopice galaksij in vsa temna snov okoli njih, ukrivljajo prostor in svetlobo; do te mere, da izostrijo tudi nepredstavljivo oddaljene objekte, ki bi sicer bili daleč pretemni za naša tipala. Več kot je na nekem prostoru skoncentrirane mase, bolj krivi čas-prostor okoli sebe, ukrivljenost pa mimoidočo svetlobo sili, da ubere nekoliko drugačno pot. Tako je kopica teleskopov na istem koščku neba (precej manjšem od tega, kar nam opazovalcem običajno prekrije nočna Luna) dobila še dodatno plast slike. Poleg objektov na oddaljenosti nekaj milijard svetlobnih let se je v objektiv prikradel sicer neviden, več kot 12 milijard svetlobnih let oddaljen kotiček vesolja.

V spodnji galeriji so zbrane vse te fotografije, ki vsebujejo bilijone hipotetičnih usod, zgodovin in - če že ne drugega - očesu prijetnih podob. Posnetkov polne ločljivosti ne moremo objaviti, datoteke so velike 50 MB in več. Če želi kdo uzreti vse najmanjše podrobnosti, so mu na voljo v okvirčku.

Priporočamo ogled v celozaslonskem načinu.

Video 1: Prelet čez Abell S1063



Video 2: Zum v Abell S1063



Video 3: Zum v Abell 370



Video 4: MACS J1149.5+2223 in supernova



Video 5: Zum v Abell 2744



Video 6: Zum v Ultra globoko polje



Abell 370 Poslednji posnetek serije Mejna polja: Abell 370. Vsebuje stotine meglenic, je tri milijarde svetlobnih let stran. Abell 370 Za primerjavo: ista kopica Abel 370 iz leta 2009 zgolj s Hubblom. Abell 370 Ista zaplata neba, posneta s kopenskim teleskopom v okviru projekta Digitized Sky Survey 2. Abell 370 parallel Abell 370, vzporedno polje. MCS J0416.1–2403 Kopica osvetij MCS J0416.1–2403 je štiri milijarde svetlobnih let stran. Vsebuje 160 bilijonov mas Sonca. MCS J0416.1–2403 Ista kopica. Z modro je ponazorjena intenzivnost težnostnega lečenja, kar nakazuje tudi na prisotnost temne snovi. MACSJ0717.5+3745 Nahaja se 5,4 milijarde svetlobnih let. Objekt je nastal med trčenjem štirih različnih osvetij. MACSJ0717.5+3745 pozvroča največjo znano težnostno lečo. MACS J0717.5+3745 MACS J0717.5+3745 samo skozi Hubblove senzorje leta nazaj. MACS J0717.5+3745 Zaplati neba, kjer je nastal posnetek MACSJ0717.5+3745 in njegovega vzporednega polja. Levo zaplata neba s kopnega z označbama, desno kopica galaksij. Mesec bi zapolnil četrtino posnetka na levi. MACS J1149.5+2223 MACS J1149.5+223 je znan po tem, da je pozvročil večkratno lečenje ene same, prastare supernove (tudi na videu). MACS J1149.5+2223, Refsdal Supernova Refsdal v MACS J1149.5+2223 malo pobližje. Abell S1063 Kopica meglenic Abell S1063, kakršna je bila pred štirimi milijardami let. Abell S1063 Abell S1063 izpred nekaj let in le s Hubblom. Abell S1063 Abell S1063 z okolico - a posneto s kopenskim teleskopom. Abell 2744 Abell 2744 oziroma Pandorina kopica. Nastala je z združevanjem najmanj štirih manjših kopic galaksij. Znana je po tem, da vsebuje le okoli petino navadne snovi; preostali njen težnostni privlak pa pripisujejo temni snovi. Mejna polja, Frontier Fields Zgoščen izid večletnih opazovanj: Mejna polja. V zgornji vrsti so dejanski posnetki jat galaksij skupaj z lečenim ozadjem. V spodnji pa so še "vzporedna polja". Ko je Hubble opazoval določeno kopico, je bila ena njegova kamera usmerjena rahlo stran in poskrbela še za nekaj "stranskih učinkov''. Hubble, Hubble Deep Field 1996 ... in morda dom milijardam nenavadnih svetovov, življenjskih oblik ... Bomo kdaj vedeli zanje?

Aljoša Masten