Moško kontracepcijsko tabletko uspešno preizkusili na opicah

Nekateri načini so porušili hormonsko ravnovesje

21. april 2018 ob 12:42

Ameriški znanstveniki so na samcih opičje vrste makako uspešno preizkusili moško kontracepcijsko tabletko, ki omeji gibanje spermijev. Stranskih učinkov niso zaznali.

Raziskave tabletke EP055 so potekale v raziskovalnem središču za primate v Oregonu. Vodja študije Michael O'Rand je za časopis Independent pojasnil, da sestavine v tabletki delujejo na beljakovine na površju spermija. "Povedano preprosto, tabletka spermijem onemogoči premikanje, s tem pa se občutno zmanjša možnost, da pride do oploditve jajčeca. Zaradi te sposobnosti je EP055 odličen način nehormonske kontracepcije pri moških."

Vsi makaki, vključeni v študijo, so 18 dni po zaužitvi tabletke popolnoma okrevali, zato so znanstveniki prišli do zaključka, da tabletka na živalih ne pušča nobenih dolgotrajnih posledic. "Vsi izsledki za zdaj kažejo na to, da bi lahko bila tabletka EP055 kontracepcijsko sredstvo za moške, ki bi zagotavljalo povratno in kratkotrajno alternativno zaščito kondomu ali vazektomiji. Videli bomo, kako bo učinkovala na moških," je dodal O'Rand.

Trenutno sta edini tovrstni možnosti za preprečevanje zanositve za moške prav uporaba kondoma ali odstranitev semenovoda (vazektomija), a raziskovalci upajo, da bi lahko tudi moški kontracepcijske tabletke varno in brez posledic začeli uporabljati v nekaj letih. Trenutno sicer že obstaja kontracepcija za moške, ki preprečuje nastajanje spermijev, a ta način običajno vpliva na hormonsko ravnovesje v telesu, podobno kot tabletke za preprečevanje nosečnosti pri ženskah.

Več raziskav še v teku

Leta 2016 so razvili tudi kontracepcijsko injekcijo za moške, a ker se je pri tem pojavilo veliko stranskih učinkov, so raziskave predčasno končali. Skoraj polovica moških, ki je sodelovala v raziskavi, je namreč po injekciji dobila akne, petina pa je poročala o hitrih spremembah razpoloženja. Na miših so uspešno testirali tudi tabletko JQ1, a še ni jasno, ali bi bila učinkovita tudi pri ljudeh, ne da bi ob tem povzročila težave s plodnostjo.

Druge študije pa so raziskovale učinek g-strofantina, ki ga tradicionalni afriški lovci uporabljajo, da z njim namažejo svoje sulice, s katerimi nato omrtvičijo plen. Letos pa se bo začela tudi štiriletna študija o uporabnosti prvega moškega kontracepcijskega gela, ki naj bi močno zmanjšal število semenčic v moških telesih.

