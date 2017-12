Norveška prva na svetu ugasnila analogni radio

Sledile bodo Švica, Velika Britanija in Danska

13. december 2017 ob 21:00

Oslo - MMC RTV SLO, STA

Norveška je končala prehod na digitalni radio in s tem postala prva država na svetu, ki je na nacionalni ravni ugasnila oddajanje valov FM.

Ob prehodu so se pojavljale tehnične težave, nezadovoljni pa so tudi uporabniki, saj bodo morali kupiti nove radijske sprejemnike. Večina lokalnih radijev bo medtem nadaljevala oddajanje prek FM.

Kot je bilo predvideno, so davi območja na skrajnem severu države in otočju Svalbard v Arktičnem morju prešla na tehnologijo DAB, so sporočili iz mreže Digitalradio Norge (DRN), ki združuje javne in komercialne radijske postaje.

Prehod na digitalni radio so začeli 11. januarja, s tem pa bodo omogočili boljšo kakovost zvoka in večje število programov in funkcij. Stroški bodo osemkrat nižji kot pri oddajanju prek analognega omrežja.

Kritike na račun tehničnih težav

Ob prehodu so se pojavile kritike zaradi tehničnih težav, poleg tega pa kritiki trdijo, da pokritost s signalom DAB ni dovolj velika. Uporabniki so se medtem pritoževali, ker morajo kupiti nove sprejemnike ali adapterje, ki stanejo od 100 do 200 evrov.

Delež Norvežanov, ki poslušajo radio, se je v enem letu zmanjšal za 10 odstotkov, javni radio NRK pa je izgubil 21 odstotkov poslušalcev.

"To je velika sprememba in ljudem moramo dati čas, da se privadijo na digitalni radio," je povedal direktor DRN-ja Ole Jorgen Torvmark. Dodal je, da so vsakokrat, ko so v določeni regiji ugasnili omrežje FM, zaznali padec, nato pa se je število poslušalcev znova povečalo.

Norveški naj bi v prihodnjih letih sledile še Švica, Velika Britanija in Danska.

Tudi v Sloveniji že deluje digitalno radijsko omrežje. RTV Slovenija ga je uradno zagnala septembra lani, uporablja pa tehnologijo DAB+. Začetek digitalnega radia v Sloveniji ne pomeni ugašanja analognega radia FM.

