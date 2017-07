Pri moških v razvitem svetu hitro upada število semenčic

Vzrok za negativni trend neznan

25. julij 2017 ob 20:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters

Število semenčic pri moških iz Evrope, Severne Amerike in Avstralije se je v zadnjih 40 letih razpolovilo, kaže mednarodna znanstvena raziskava.

Moškim tako imenovanega razvitega sveta grozi izrazit upad reproduktivnega zdravja, saj je število njihovih semenčic ne le upadlo za več kot 50 odstotkov, temveč se negativni trend sploh ne upočasnjuje, piše v znanstveni publikaciji Human Reproduction Update. Gre za t. i. metaraziskavo, ki ugotovitve povzema iz več drugih posameznih raziskav, poroča Reuters.

"Izidi študije so alarmantni. Raziskovalci in zdravstvene oblasti po celem svetu morajo čim prej najti vzroke za ta oster in nenehen upad števila semenčic pri moških," je izjavil Hagai Levine, soavtor raziskave s hebrejske univerze v Jeruzalemu.

Njihova analiza se namreč z vzroki ni ukvarjala. Avtorji tako zgolj naštejejo, kateri dejavniki so bili v preteklosti povezani s padcem. To so nekatere kemikalije in pesticidi, kajenje, strest in čezmerna telesna teža. Če to drži, potem se sodobni življenjski slog pri človeških samcih zrcali tudi v kakovosti sperme. Gre za neke vrste kanarčka v rudniku, ki kaže na širše zdravstvene zagate, sporočajo.

Raziskava ni prva, ki kaže na padec števila semenčic, takšne ugotovitve se pojavljajo že od začetka 90. let prejšnjega stoletja, a številne imajo šibke točke. Znanstvena skupnost je opozarjala na vprašljivo metodologijo, na primer na neupoštevanje starosti, spolne dejavnosti in drugih dejavnikov pri preučevancih.

Mednarodna raziskovalna skupina (ZDA, Brazilija, Danska, Izrael, Španija) je v najnovejšem podvigu zbrala izide 185 štetij števila semenčic med letoma 1973 in 2011. Izid: 53,4-odstotni upad v koncentraciji semenčic (število spermijev na enoto prostornine) in 59,3-odstotni upad skupnega števila semenčic (v posamezni ejakulaciji).

V Južni Ameriki, Aziji in Afriki niso zaznali omembe vrednega upada, poroča Reuters. Slednji je za komentar raziskave prosil več drugih strokovnjakov s tega področja, ti pa so bolj ali manj pohvalili delo in metodologijo.

Al. Ma.