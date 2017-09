Revolucionarna terapija proti raku "pot v novo dobo zdravljenja"

Odobrena genska terapija Kymriah

20. september 2017 ob 07:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ZDA so za klinično rabo odobrili revolucionarno terapijo proti raku, ki je v testiranjih ozdravila 83 odstotkov pacientov pred gotovo smrtjo. Za zdaj je na voljo le za en sam tip raka in manjšo podskupino bolnikov, zapovrh pa je precej tvegana. A okno v dobo genskih terapij je zdaj odprto.

Ameriške oblasti (FDA) so prvič v zgodovini odobrile celično terapijo proti raku, in sicer proti akutni limfoblastni levkemiji. Terapijo z nazivom Kymriah (CTL019) so razvili na Univerzvi v Pennsylvaniji (Penn Medicine) v sodelovanju z Novartisom, postopek za odobritev pa bo v Evropski uniji sprožen do konca leta.

Dogodek je po eni strani majhen korak naprej, saj je terapija draga in namenjena zelo ozki skupini pacientov. A za razvoj znanosti in medicine kot celote je revolucionarna. Kymriah namreč prva odobrena genska terapija proti raku, ki za nameček nakazuje tektonske spremembe na področju. "Pot v novo dobo zdravljenja različnih oblik raka za vse bolnike je zdaj svetlejša kot kdaj koli prej," je za MMC pojasnil Anže Smole, podoktorski raziskovalec s področja sintezne biologije in imunologije na Penn Medicine.

Prva izmed mnogih

Najbolj poenostavljeno, kaj so na Penn Medicine dosegli. Raziskovalci so imunskim celicam vgradili "detektor" za rakave celice, jih spustili v telo pacienta in pustili, da so se namnožile. Nato so same poiskale rakavo tkivo in ga uničile. Večina pacientov je doživela takojšnje izboljšanje, pri 83 odstotkih je rak po treh mesecih izginil. Nekaj pacientov pa je doživelo hude reakcije, potrebovalo oskrbo na intenzivni negi in utrpelo dolgotrajne posledice, piše v sporočilu za javnost Univerze v Pennsylvaniji.

Za prvo odobreno gensko celično terapijo so se zadnja leta trudile nekatere najuglednejše medicinske in akademske ustanove. Lani je bil denimo odmeven dosežek Centra za raziskovanje raka Fred Hutchinson (FH), kjer se je pri 27 od 29 testirancih bolezen trajno ustavila, na dnu prispevka pa je naštetih še precej drugih projektov v teku. Preboj, so ga prvi dosegli na Penn Medicine, je tako prva lastovka tehnologije, ki prihaja; prve kaplje izza jezu, ki nakazujejo prihajajočo poplavo; in ki se bo - predvidoma - širila na vse več vrst te smrtonosne bolezni. Morda tudi marsikam drugod. "Nove tehnologije, kot je ta celična terapija, imajo neizmeren potencial za preobrazbo medicine."

Namenja ozki skupini pacientov

Sama terapija Kymriah je precej ozko usmerjena. Za zdaj je uporabna izključno za B-celično akutno limfoblastno levkemijo (ALL). To je "rakasto obolenje kostnega mozga in krvi, kjer telo proizvaja nenormalne limfocite. Bolezen napreduje hitro in je najpogostejši otroški rak v ZDA," je pojasnil Smole. Še več, ne sme se je uporabljati za vse obolele z dotično vrsto raka. Le za mlajše bolnike, ki jim v praksi skoraj ni pomoči. Stari morajo biti do 25 let, obstoječa terapija pa pri njih sploh ne deluje. Še ena možnost: za tiste, ki se jim je rak že dvakrat vrnil. Razlog tiči v tveganju. Pri terapiji namreč zdravniki spreminjajo posameznikov imunski sistem, ki je izjemno kompleksen sistem ravnovesij in zapovrh še vedno slabo razumljen.

Po podatkih ameriškega državnega Instituta za rak je 80 odstotkov obolelih z ALL-om mogoče ozdraviti z "intenzivno kemoterapijo". A za tisto petino, ki se nanjo ne odziva; ali pa se s ponovitvijo raka v bolnišnico vrne tudi po kemoterapiji ali presaditvi matičnih celic, skorajda ni izhoda. ALL je pravzaprav glavni vzrok smrti med otroci, ki imajo raka. Le 10 odstotkov tistih, ki se jim ALL ponovi, živi dlje od pet dodatnih let, navaja Novartis.

Kako poteka zdravljenje

ALL je krvna bolezen, pri kateri se eden od treh tipov belih krvničk - limfociti B - začnejo nenadzorovano razraščati. Običajno se jo zdravi s kemoterapijo in obsevanjem, pa tudi s presaditvijo kostnega mozga v kasnejših fazah. Zdaj se naboru pridružuje še - imunoterapija. Pri tej zdravniki izkoriščajo dejstvo, da limfociti B na površini izražajo čisto specifičen "podpis", t. i. antigen CD19. Vse, kar morajo doseči, je slednje: preostali imunski sistem prepričati, da pobije vse s tem podpisom. Naloga pa ni niti najmanj lahka, sicer se ne bi znanstvena skupnost z razvojem ukvarjala že skoraj trideset let.

Pri imunoterapiji Kymriah zdravniki kot ubijalce vprežejo drug tip belih krvničk: limfocite T, ki v telesu igrajo vlogo "serijskega ubijalca". Iz vsakega posameznega pacienta jih odzvamejo s t. i. postopkom afereze, je za MMC pojasnil Smole. Odvzete celice T v laboratoriju spremenijo z genskim inženiringom. Vanje s pomočjo predelanih virusov vstavijo sintetični protein, ki je sposoben prepoznave antigena CD19; in ne le to, ki ob zaznavi tovrstne tarče sproži uničevalni mehanizem. Dodani protein se imenuje CAR (chimeric antigen receptor), reprogramirane imunske celice pa CAR-T.

CAR-T celice nato vrnejo v telo pacienta, kjer se same namnožijo. Sodeč po sporočilu za javnost vsaka vstavljena navrže skupno 10.000 dodatnih. Vse skupaj pa očitno izvedejo pravi pomor nad rakastimi. Klinično študijo so izvedli v več medicinskih centrih na skupno 63 bolnikih, otrocih in mladostnikih. 83 odstotkov izmed njih po treh mesecih ni kazalo nobenih znakov bolezni več. Rak se je pri njih umaknil. Zdravniki se sicer pri tem izogibajo izrazu 'ozdravitev', saj ne morejo z gotovostjo vedeti, če so resnično odstranjene čisto vse rakaste celice.

Ni poceni in ni brez tveganja

Postopek je zahteven in drag. Terja visoko izurjeno medicinsko osebje, ki izvaja kopico zapletenih nalog. Opraviti jih je treba za čisto vsakega pacienta posebej, saj bi celice neke druge osebe telo najbrž zavrnilo oz. jih samo napadlo. Cena za posameznika zato znaša okoli 475.000 dolarjev oziroma slabih 400.000 evrov, kar je ogromno denarja, a obenem "primerljivo s presaditvijo kostnega mozga".

Visoki stroški nastanejo tudi zato, ker je treba paciente po vbrizganju CAR-T celic ves čas nadzorovati. Možne so namreč številne škodljive reakcije. Smole je navedel "sistemski odziv" na aktivacijo in delitev CAR-T celic, kar lahko povzroči visoko vročino in gripi podobne simptome, ter nevrološko toksičnost, torej škodljivost za živčni sistem. "Oba tipa stranskih učinkov sta lahko življenjsko ogrožujoča," je poudaril. A tudi dodal: "Izurjeno medicinsko osebje jih lahko hitro prepozna in učinkovito zdravi." Zaradi zahtevnosti postopka je izvajanje za zdaj dovoljeno le v 20 centrih v ZDA. Bolj podrobno so stranski učinki našteti v Novartisovem sporočilu za javnost.

Ni ločevanja med "grešnimi in svetniki"

Terapija skoraj neizogibno pomori čisto vse limfocite B, tako zdrave kot rakaste, kar jih najde. Limfociti B imajo svojo vlogo v imunskem sistemu tekočin in ob njih odsotnosti postane telo ranljivo na določene okužbe. Tudi za to imajo zdravniki pripravljen protiukrep, je dejal Smole: intravenozno vnesejo protitelesa (IgG), ki jih pridobijo od darovalcev.

Drugi na poti

"Verjamem, da bomo kmalu videli odobritve CAR-T in podobnih imunoterapij tudi za druge oblike krvnega raka," je napovedal slovenski znanstvenik, ki deluje v ZDA. Slično mnenje so zapisali na ameriškem državnem Institutu za rak (NIH). Zelo kmalu naj bi sledila odobritev terapije za "napredne limfome" in še nekaj podobnih za ALL. "V naslednjih letih bomo videli spektakularen napredek in premikanje mej možnega pri teh celičnih genskih terapijah," so napovedali.

Četrti večji steber

Tako človeštvo dobiva četrti večji steber zdravljenja raka. Prvi in najbolj uveljavljen je seveda operacija, ki pa je uporabna predvsem za trdne rake, ki se nabirajo v lokalnih tkivih ali tumorjih. Po podatkih ljubljanskega Onkološkega instituta se operira 60 odstotkov obolelih z rakom. Drugi je kemoterapija, ki - poenostavljeno - zastruplja telo in uničuje mlajše, hitro deleče se celice celice, izkoriščajoč dejstvo, da je med njimi največ rakastih. Pojavljajo se tudi ciljana zdravila, ki povzročajo manj stranskih učinkov, sicer zelo značilnih za kemoterapijo. Tretji je obsevanje ali radioterapija, kjer z ionizirajočim sevanjem obstreljujejo tumor in ga s tem ubijajo, pri tem pa se poškodujejo tudi sosednja tkiva.

Četrta, genska imunoterapija, je za zdaj v povojih. Raziskovalci bodo v prihodnosti morali še veliko storiti pri varnosti. Pri kliničnih testih CAR-T je prišlo tudi do smrti in hudih reakcij, kot v prej omenjeni študiji Fred Hutchinson. Smole je pri tem opozoril, da so na Penn uporabili nekoliko drugačen pristop. "Penn je uporabil kostimulatorno domeno 4-1BB, ostali pa CD28. [...] vsaka ima svoje prednosti, vendar pa se je pokazalo, da celice z domeno 4-1BB ostanejo dlje v telesu in povzročajo manj stranskih učinkov pri uporabi za to specifično obliko raka."

Trdni tumorji, trd oreh

Izkazuje se za primerno pri krvnih rakih, kako jo koristiti proti trdnim tumorjem, pa ostaja odprto vprašanje. Tudi tu je napredek obstoječ, čeravno počasen in previden. Na Massachusetts General Hospital (MGH) so denimo s CAR-T celicami dosegli določen učinek tudi pri trnem glioblastu. "Vendar je to še daleč od odobritve. Nekje tam, kjer je bila zdajšnja odobritev deset let nazaj," je ponazoril sogovornik. Težavi sta dve. Prva je, da se rak prekanjeno upira. Tumor ustvarja imunosupresivno okolje, torej področje, kjer se aktiven odziv imunskega sistema zavira. Še večja težava je usmerjanje celic ubijalk. Limfociti B so pripravne žrtve, ker imajo izrazit podpis na površini. Pri drugih rakastih tkivih ni tako enostavno. "Težko je najti ustrezno tarčo. Torej protein, izražen na površini rakastih celic trdnih tumorjev, ki se obenem ne izraža v zdravem tkivu do te mere, da bi terapija vodila do potencialno usodne poškodbe," je pojasnil.

Tudi zato je posvaril, naj ljudje ne zaman gojijo preuranjenih upov v imunoterapijo. "Poudarjam, da je terapija CTL019 odobrena le za prej omenjeno skupino ljudi in povsem jasno naj bo, da to ni čarobna palčka, ki bo v tem trenutku pozdravila vse vrste raka in dajala lažno upanje!"



Še en zanimiv dosežek

S CAR-T so na MGH-ju dosegli umik metastaz limfoma v možganih. Dva meseca kasneje se je sicer ponovno pojavil v podkožju, in takrat so se CAR-T celice samodejno ponovno razmnožile in premagale tudi tistega. Raziskava je objavljena v znanstveni publikaciji New England Journal of Medicine in je v fazi kliničnih raziskav.

Genske terapije so sicer precej širše področje. Eden najbolj odmevnih prebojev v zadnjem času je slednji: iz prve celice človeškega zarodka so uspeli z metodo CRISPR odstraniti bolezenski gen in s tem poskrbeti, da se nevarni defekt ne deduje.