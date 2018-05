Poudarki Podkasti in oddaje o znanosti: vabljeni k poslušanju Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na Dunaju raste naslednja najvišja lesena stavba na svetu. Foto: MMC RTV SLO Kombinacija betona in lesa omogoča hitro gradnjo. Foto: MMC RTV SLO Če bo 1.000 let vsak dan z avtomobilom prevozili 50 kilometrov, bi proizvedli 2.800 ton ogljikovega dioksida. Po napovedih arhitektov ga bodo toliko z gradnjo lesene stolpnice v primerjavi z betonsko prihranili. Avstrijski gozdovi pa bodo potrebovali samo dve uri, da se bo količina lesa, ki ga bodo porabili pri gradnji tega objekta, obnovi. Večina gradbenih elementov je predhodno narejenih v proizvodnji, na gradbišču jih sestavijo. To čas gradnje izjemno skrajša. Najvišjo stolpnico na svetu so začeli graditi leta 2016, dokončali pa jo bodo predvidoma konec letošnjega leta. Dodaj v

Video- in avdioznanost: Lesene stolpnice v nebo, galaktični zemljevid in ceste brez smrti

Znanost na TV, Radio Slovenija v aprilu

13. maj 2018 ob 22:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako visoko se bodo lahko vzpele lesene stolpnice? Koliko zvezd šteje novi zemljevid Galaksije? Vse to in še mnogo več v oddajah o znanosti na RTV SLO.

Najvišje drevo na svetu, sekvoja, meri 115 metrov, kar pomeni 40 nadstropij. Povprečna lesena hiša pa največkrat meri le 4 etaže. Najvišja zgradba na svetu je Burj Khalifa v Združenih arabskih emiratih in meri 830 metrov oziroma 163 nadstropij. Bomo kdaj zgradili tako visoko leseno stolpnico? Kako visoko lahko sploh gremo z lesom, kakšne so prednosti in slabosti?

Trenutno najvišja lesena zgradba se nahaja v Vancouvru v Kanadi. Visoka je 53 metrov oziroma 18 nadstropij. Marsikatero mesto na svetu zdaj tekmuje, kdo bo to presegel. Za leto 2020 v Kanadi načrtujejo postavitev 30-nadstropnega nebotičnika, še 10 nadtropij višjega pa do leta 2023 v Stockholmu na Švedskem. Japonci so še bolj drzni: v Tokiu so objavili načrte za gradnjo najvišje lesene stolpnice na svetu, ki bo segala 350 metrov visoko (70 nadstropij).

Frekvenca X in Ugriznimo znanost:

- januarja,

- februarja,

- marca.



Kako je mogoče z lesom graditi tako visoko?

Tehnologija obdelave lesa je izjemno napredovala, je v oddaji povedal Bruno Dujič (CBD, Intech-les). Primer: križnolepljena plošča lahko sestavlja masivno leseno konstrukcijo, saj les uravnoteži. Plošča je namreč sestavljena iz več plasti, kjer vlakna v eni smeri stabilizarjo delovanje vlaken v drugi smeri. "Les je izjemno raznolik material in njegovo delovanje v eni in drugi smeri se povsem razlikuje." Napredek sicer zajema vse vidike: tehnološki proces, pritisk, temperatura, uporaba lepil, CNC obdelava ... in omogoča gradnje naprednih stavb. S kombinacijo plasti od 3 do 7, največkrat pod kotom 90 stopinj, dobi les veliko boljše lastnostih kot pri enosmerno lepljenih ali masivnih elementih, je zatrdil Dujič. Les je istočasno "lahkoten". Takšna plošča je pri isti prostornini šestkrat lažja od betona in 14-krat od jekla, in to pri visoki nosilnosti. Zato lahko pokrijejo "drzne" previse, razpone, gradnje v višino in nenavadne konstrukcije.

Primer z Dunaja

Na Dunaju gradijo leseno stolpnico, ki obeta, da bo ob dokončanju najvišja na svetu. 84 metrov visoka, 24-nadstropna in "do okolja prijazna". Nahajala se bo na vzhodu Dunaja, imela bo 19.500 kvadratnih metrov površine, na njih pa stanovanja, pisarne, restavracije, center za razvajanje (velnes). Imela bo hibridno konstrukcijo. Vse razen betonskega jedra ter dvigala bo iz lesa. Za gradnjo bodo uporabili plošče iz križno lepljenega lesa, ter tanke sestavljene elemente iz lesa ter betona, ki bodo pritrjeni na jedro stavbe ali stavbni okvir. Povezani bodo s predhodno integriranimi podporami v montažne modele zunanje stene iz masivnega lesa. Stene in stropi bodo iz neobdelane strehe.

Gradnja bo za 10 odstotkov dražja od konvencionalne betonske, vendar po trditvah izvajalcev do okolja prijaznejša. Če bo 1.000 let vsak dan z avtomobilom prevozili 50 kilometrov, bi proizvedli 2.800 ton ogljikovega dioksida. Po napovedih arhitektov ga bodo toliko z gradnjo lesene stolpnice v primerjavi z betonsko prihranili. Avstrijski gozdovi pa bodo potrebovali samo dve uri, da se bo količina lesa, ki ga bodo porabili pri gradnji tega objekta, obnovi. Večina gradbenih elementov je predhodno narejenih v proizvodnji, na gradbišču jih sestavijo. To čas gradnje izjemno skrajša.

Najvišjo stolpnico na svetu so začeli graditi leta 2016, dokončali pa jo bodo predvidoma konec letošnjega leta.

Pa vendar zgolj lesene zgradbe nikoli ne bodo tako visoke kot iz betona in kovine. Zakaj? In, katera je najvišja lesena konstrukcija v Sloveniji, kakšna je njena statika, pa požarna varnost? Več v oddaji Ugriznimo znanost.

Če ste jih zamudili, so spodaj pripete tudi vse preostale aprilske oddaje Ugriznimo znanost in Frekvenca X. Vabljeni k poslušanju! Vse so dostopne tudi v našem arhivu RTV 4D.



Ugriznimo znanost: Z lesom do neba (26. april 2018)

Najvišje drevo na svetu meri 115 metrov, kar pomeni 40 nadstropij. Povprečna lesena hiša pa največkrat meri le 4 etaže. Čeprav so lesene hiše vsak dan višje, pa kljub novim tehnologijam nikoli ne bodo tako visoke kot najvišje betonsko-jeklene. Zakaj?

Frekvenca X - Misija Gaia: Kot bi merili evrski kovanec na Luni (26. april 2018)

Misija Gaia Evropske vesoljskega agencije meri velikost naše Galaksije in vsega vesolja. V dobrih štirih letih delovanja je natančno izmerila razdalje do milijarde njenih zvezd. Osupljiva je njena natančnost, saj je v prenesenem pomenu zmožna izmeriti celo velikost evrskega kovanca na Luni. Gre za izjemen tehnološki izziv in veliko spoznavno moč o razsežnostih vesolja. Če bi naše Sonce pomanjšali na velikost pomaranče, bi bila v tem merilu najbližja zvezda za Soncem mandarina na Kanarskih otokih, Zemlja pa milimetrsko zrno petnajst metrov od Sonca. Misija Gaia zdaj velja za največji katalog astronomskih meritev, ki bo pokazal, kako je nastala naša Galaksija. Bližje uresničitvi časovnega stroja še nismo bili.

Ugriznimo znanost: Novo odkrita stara železna doba (19. april 2018)

V prvem tisočletju pred našim štetjem so ljudje za izdelavo orožja, orodja in drugih predmetov pridobivali in uporabljali železo. Narodni muzej Slovenije hrani eno izmed najdragocenejših zbirk evropske železne dobe. Bogate najdbe dokazujejo obstoj revolucionarnih novosti in pričajo o takratnem življenju ljudi. Vemo, da je tedaj cvetela trgovina, iz baltskih držav je v naše kraje prišel jantar, ljudje so potovali peš, z vozovi in v karavanah ter pluli po morju in rekah. Najnovejša odkritja in zgodbe železne dobe pa razkrivajo, da so se pomembni civilizacijski vidiki, kot je na primer pisava, na našem ozemlju pojavili že stoletja pred prihódom Rimljanov. Kaj lahko ugotovimo iz ostankov kosti? In kaj iz maščob v posodah, ki so jih v času železne dobe pridajali mrtvim? Razkrivali bomo nova odkritja o železni dobi.

Frekvenca X: Slovenska vizionarka biološkega računalništva (18. april 2018)

Naše celice imajo veliko zanimivih lastnosti, delujejo lahko kot biološke naprave in imajo spomin. Povezujejo se tudi v logična vezja in lahko delujejo celo kot računalniki. Raziskovalno polje doktorice Tine Lebar je sintezna biologija, ki celice spreminja tako, da dobijo neke povsem nove lastnosti, ki v naravi ne obstajajo. Raziskave potekajo tudi na celicah sesalcev, ki jih spreminjajo tako, da so zmožne izvajati logične funkcije. S posegi v celične sisteme je mogoče ustvarili nova kompleksna genska omrežja, ki bi bila uporabna za različne aplikacije, tudi v medicini: "Celice spreminjamo tako, da bodo za nas delale nekaj koristnega. Takšne celice bi lahko bile uporabne na primer za biosenzorje v diagnostiki, vlgradili bi jih lahko tudi v tkivo pacienta, kjer bi lokalno proizvajale neko biološko zdravilo." Lebarjeva s Kemijskega inštituta je v zadnjem letu prejela tri velika priznanja: štipendijo za Ženske v znanosti, Preglovo nagrado za doktorat in pred kratkim še zlati znak Instituta Jožefa Stefana. Kljub vrhunskim dosežkom pa podobno kot njeni številni vrstniki pri tridesetih letih ni redno zaposlena. V prihodnjih mesecih načrtuje nove izzive v Združenih državah Amerike. Predanost znanosti izkazuje na prav unikaten način: temo svojega doktorata z naslovom Načrtovanje genskih regulatornih omrežij na osnovi DNA vezavnih proteinov ima upodobljeno tudi v veliki tetovaži na desni roki.

Ugriznimo znanost: Ceste brez smrti (12. april 2018)

V prometnih nesrečah vsako leto umre skoraj 1,3 milijona ljudi po svetu, kar je več kot 3.000 smrtnih žrtev na dan. V Sloveniji se je v zadnjih 5 letih število prometnih nesreč in smrtnih žrtev zmanjšalo. Lani je namreč v prometnih nesrečah umrlo najmanj ljudi v zadnjih 60 letih. Pa bi lahko povsem preprečili smrtne žrtve na cestah? Cesta, vozilo, voznik so trije elementi, ki sestavljajo cestni sistem in vsak od njih mora delovati pravilno, da ne pride do prometnih nesreč. Pri tem nam pomagajo številni varnostni sistemi zunaj in znotraj vozila. Preizkusili smo osredotočenost in odziv na potencialno nevarnost na zavornem testu in testu usmerjenega pogleda. Kako bi lahko z računalniškimi simulacijami preprečili smrtne žrtve prometnih nesreč.



Frekvenca X: Hvaležni, sočutni in ponosni imamo boljše možnosti za uspeh (12. april 2018)

Bi raje dobili 17 dolarjev takoj ali 100 dolarjev čez eno leto? Frekvenca X se tokrat sprašuje o uspehu, ali še bolje rečeno – o poti do uspeha. Ameriški psiholog profesor David DeSteno je s psihološkimi eksperimenti ugotovil, da določena čustvena stanja olajšajo našo sposobnost samonadzora in nam pomagajo bolj ceniti prihodnost. V knjigi Emotional Success: The Power of Gratitude, Compassion and Pride pod vprašaj postavlja uveljavljeno tezo, da je edina pot do uspeha garaško delo in odrekanje z močjo volje.





Ugriznimo znanost: Ali konoplja zdravi? (5. april 2018)

Kanabinoide ljudje proizvajamo sami; njihova naloga je prenašanje signalov med celicami in preprečevanje negativnih učinkov premočnega stresnega odziva v imunskem in živčnem sistemu. Če pa jih v telo vnesemo od zunaj, lahko lajšajo številne bolezenske simptome in celo zdravijo nekatere bolezni. Kako lahko kanabinoidi iz konoplje, kot sta CBD in THC, zmanjšajo epileptične napade in celo uničijo rakave celice? Ali lahko kanabinoidi tudi škodujejo? Znanstveniki želijo ustvariti novo vrsto konoplje, ki bi bila še uporabnejša v medicinske namene. Navadno konopljo ljudje poznamo in uporabljamo že tisočletja, po več desetletjih prepovedi pa se ta izjemna rastlina zdaj vrača na police lekarn.



Frekvenca X: Izzivi sodobnih jedrskih tehnologij (5. april 2018)

Profesor Kord Smith upravljanje z jedrsko energijo primerja s pristajanjem njegovega pol stoletja starega letala na neravni travnatni stezi med ameriškimi gorami: z vrhunskim znanjem in veščinami se je mogoče varno soočati z najtežjimi izzivi. Tudi v zelo posebnih okoliščinah. Smith je eden najvplivnejših reaktorskih fizikov na svetu in tesno sodeluje s slovenskimi strokovnjaki. V reaktor TRIGA je skupaj s kolegom Benom Forgetom pripeljal osem študentov z ugledne univerze MIT, v predmestju Ljubljane so izvedli tečaj eksperimentalne reaktorske fizike. Ameriški gostje uporabljajo najnaprednejša simulacijska orodja za napovedovanje pojavov v jedrskih reaktorjih, pri razvoju sodelujejo z industrijo in imajo dostop do najmočnejših računalnikov v ZDA. Kakšne so aktualne usmeritve v razvoju jedrske energije, kako je z razvojem drugih jedrskih tehnologij na čelu z medicino, kateri so največji izzivi prihodnosti?



Al. Ma.