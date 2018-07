Znanstveniki odkrili 12 novih Jupitrovih lun

Plinski velikan Jupiter skozi fotoaparat Nasine sonde Juno. Na posnetku je južna polobla planeta, polna filigranskih in mogočnih neviht, vrtincev, mešanic in vzorcev. Posnetek je nastal 24. oktobra 2017 z razdalje 33.115 kilometrov. Ena pika predstavlja 22,3 kilometra. Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran

Novosti v Osončju

19. julij 2018 ob 16:33,

zadnji poseg: 19. julij 2018 ob 17:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ameriški znanstveniki so odkrili 12 novih Jupitrovih lun, s čimer se je število znanih lun okoli tega planeta povzpelo na 79. Jupiter je planet z največ lunami v Osončju.

O odkritju ameriškega Carnegie Institution for Science poroča Slovenska tiskovna agencija. Kot je pojasnil vodja ekipe znanstvenikov Scott Sheppard, so najprej odkrili dve novi luni, precej pozneje pa še deset. Astronomi so jih prvič opazili lani spomladi, ko so s teleskopom v Čilu iskali morebiten večji planet zunaj Osončja.

"Jupiter je bil po naključju na delu neba, kjer smo iskali planet," je pojasnil Sheppard in dodal, da so tako lahko hkrati iskali nove lune in še neznan planet.

Enajst novoodkritih lun ima premer od enega do treh kilometrov in so dokaj podobne tistim, ki so jih znanstveniki odkrili že prej. Devet novih lun je del gruče, ki je nekoliko dlje od Jupitra in planet obkroži v dveh letih. Znanstveniki domnevajo, da je šlo prvič za tri nekoliko večja nebesna telesa, ki so pozneje zaradi medsebojnih trkov in drugih vplivov razpadla na številne dele.

Dve novoodkriti luni sta del skupine, ki je bližje planetu in se vrti v isto smer kot Jupiter. Te lune planet obkrožijo v približno letu dni in so bile, kot domnevajo znanstveniki, nekoč del večjega nebesnega telesa.

Dvanajsta nova luna pa je po navedbah znanstvenikov nekaj čisto posebnega. Leži nekoliko dlje od Jupitra kot dve novi luni in je s premerom manj kot kilometer do zdaj najmanjša znana Jupitrova luna. Da obkroži planet, potrebuje poldrugo leto. Njena orbita je še posebej nestabilna, zato so zelo verjetni trki z drugimi nebesnimi telesi, je pojasnil Sheppard. Nenavadno luno želijo astronomi poimenovati Valetudo, ki je bila v rimski mitologiji pravnukinja Jupitra in boginje higiene in zdravja.

Jupiter je največji planet v Osončju in ima premer skoraj 143.000 kilometrov, skoraj 11-krat več kot Zemlja. Plinski velikan za pot okoli Sonca potrebuje skoraj 12 let, okoli svoje osi pa se zavrti v manj kot desetih urah. Prve štiri Jupitrove lune je leta 1610 odkril Galileo Galilei in jih poimenoval po ljubicah grškega boga Zeusa: Io, Evropa, Ganimed in Kalisto.

