MMCanaliza: Pogovor s Katarino Čas in Metodom Pevcem

Projekciji filma bosta v sredo in soboto

MMC RTV SLO

"Tržičanom govoriti o tem, kaj so socialni problemi, je tvegano. Bilo mi je veliko olajšanje, da so v tem pogledu filmu zelo verjeli," je v MMCanalizi dejal režiser in scenarist filma Jaz sem Frenk Metod Pevec.