Lista, ki ji kaže najbolje. Foto: BoBo

Sledita listi SD-ja z nosilko Tanjo Fajon (18,1-odstotna podpora) in LMŠ-ja z nosilko Ireno Jovevo (16,9 odstotka glasov), NSi z nosilko liste Ljudmilo Novak (7,6 odstotka), DeSUS z Igorjem Šoltesom (6,8 odstotka) in Levica z Violeto Tomić (5,8 odstotka). SNS-u z Zmagom Jelinčičem anketa napoveduje petodstotno podporo, SAB-u z Angeliko Mlinar pa je podporo napovedalo 2,8 odstotka vprašanih. SMC z nosilcem liste Gregorjem Peričem ni prejel glasov anketiranih v majski anketi.

Anketo Vox populi je med 14. in 16. majem za časnika Dnevnik in Večer ter RTV Slovenija na vzorcu 700 oseb izvedla agencija Ninamedia.

Med drugimi listami so volivci največkrat navedli stranko DOM z nosilcem Bernardom Brščičem, in sicer desetkrat, kar po izsledkih ankete predstavlja 1,5-odstotno podporo. Dobra desetina vprašanih (10,7 odstotka) še ni odločena, šest odstotkov pa se jih volitev ne bi udeležilo.

Ob upoštevanju le tistih vprašanih, ki nameravajo oditi na volitve in so navedli, koga bodo obkrožili, bi skupna lista SDS-a in SLS-a prejela 22,7 odstotka glasov, SD 21,7 odstotka, LMŠ pa 20,3 odstotka glasov. NSi-ju anketa obeta 9,1 odstotka, DeSUS-u 8,2 odstotka, Levici 6,9 odstotka, SNS-u 6 odstotkov, SAB-u 3,4 odstotka in DOMU 1,7 odstotka glasov.