Pet komentatorjev izbor EMA FREŠ: pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin, voditelj in animator Klemen Kopina, novinar in dober poznavalec Evrovizije Denis Živčec ter spletni »vplivnici« Maja Pinterič in Rebeka Tomc.

Strokovna komisija je izbrala 18 skladb in izvajalcev za spletni izbor EMA FREŠ. Skladbe so še vedno v obliki delovnih verzij, tako da bodo sledilci Eme in Evrovizije dobili vpogled v sam ustvarjalni proces nastajanja skladb.

Tekmovanje bo potekalo na spletni strani MMC RTV Slovenija od 4. novembra naprej. Vsak teden bomo v ponedeljek, torek in sredo predstavili po dva izvajalca in prek spletne ankete bodo glasovalci izbrali vsak dan enega, ki se bo uvrstil v petkov izbor za zmagovalca tedna. Izmed treh zmagovalcev dneva bodo glasovalci lahko ob petkih v novem krogu - znova prek spletne ankete - glasovali za zmagovalca, ki bo prišel med najbolj "freš" deseterico. Tedenska zmagovalca bosta dva, saj bo drugega izbrala še strokovna komisija.

Izmed 18 izvajalcev bo tako šest takšnih, ki se bodo v prvih treh tednih že lahko veselili finala izbora EMA FREŠ. Ostalih 12 izvajalcev pa bo dobilo še eno priložnost, saj se bodo v naslednjih dveh tednih pomerili še enkrat po enakem sistemu v spletnem tekmovanju »srečnih poražencev« in med njimi se bodo še štirje uvrstili v finalni izbor EMA FREŠ.

Deset finalistov se bo pomerilo med seboj za sodelovanje na finalnem izboru EMA 2020. Dva, eden po mnenju glasovalcev in drugi po mnenju strokovne žirije, se bosta pridružila uveljavljenim izvajalcem, ki svoje skladbe za izbor EMA 2020 lahko še vedno prijavijo prek spletnega obrazca www.rtvslo.si/ema2020 do 18. novembra.

Grafični prikaz sistema glasovanja. Foto: Arhiv RTV SLO

Ob objavi in glasovanju na spletni strani bomo na ostalih družbenih omrežjih (YouTube, Instagram, Facebook) objavili posnetke osemnajsterice s komentarji petih komentatorjev/voditeljev, ki pa nimajo vpliva na glasovanje.

Izbor EMA FREŠ bo namreč vodilo pet komentatorjev: pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin, voditelj in animator Klemen Kopina, novinar in dober poznavalec Evrovizije Denis Živčec ter spletni »vplivnici« Maja Pinterič in Rebeka Tomc.

BOJAN CVJETIĆANIN

Bojan je 20-letni študent sociologije iz Ljubljane. Je pevec in besedilopisec vse bolj priljubljene skupine Joker Out. Oboževalcev Evrovizije je postal, ko je Ruslana davnega leta zapela 2004 Wild Dances.

KLEMEN KOPINA

22-letnega Klemena ste morda videli v kakšni reklami, slišali po radiu, verjetno ste že bili na dogodku, ki ga je povezoval, ali pa ste njegov glas zasledili v kakšni risanki. Obožuje adrenalinske športe, košarko in rokomet, ki ga je treniral sedem let. Je ljubitelj psov, malenkost perfekcionist in mnenja, da nam znanja nihče ne more vzet. In da več kot znaš, več veljaš. Klemen pravi, da na slovenski sceni potrebujemo nove, mlade, freš, kreativne in talentirane ustvarjalce. Ti pa zgolj potrebujejo odskočno desko, kar EMA FREŠ zagotovo je.

DENIS ŽIVČEC

Novinar Denis piše za svoj matični Večer in je kolumnist Obrazov. Mariborčan, ki v celofan rad zavija le darila, besed pa ne, a vselej najde način, kako še tako grenko resnico posredovati z žličko sladkorja in pri tem izpasti niti ne preveč zlobno. Večni otrok po duši pravi, da sta ga zasvojili dve stvari: božič in Evrovizija. A bolj slednja, saj vključuje več ventilatorjev in perja. Največjemu svetovnemu glasbenemu izboru je zapisan že vse življenje in kar osem Evrovizij je videl čisto od blizu.

MAJA PINTERIČ

Maja je študentka komunikologije. Uživa v dobri glasbi in tudi sama kdaj kaj zapoje, zato bo z veseljem prepevala tudi na komade naših prijavljenih novih zvezd. Sicer pa obožuje izzive, kar lahko vidite na njenem kanal NekiNeki na YouTubu. Letošnje Eme se že res veseli, ker bodo vsi komentatorji vanjo vnesli polno mladosti, novosti in svežine!

REBEKA TOMC

Rebeka je 18-letna dijakinja Gimnazije Poljane. Večino prostega časa preživlja na YouTubu, kjer ima zelo priljubljen kanal Rebecca YT. Zelo rada se ukvarja z ustvarjanjem oblačil. Pravi, da je najraje s prijatelji, sploh če ustvarjajo nove projekte, kot je na primer tudi EMA FREŠ.

Na izboru EMA FREŠ bodo sodelovali – v naključnem vrstnem redu:

izvajalec naslov skladbe MARMORIS MOJ PRISTAN ASTRID IN AVANTGARDEN SING TO ME KLARITY DIHAM LANA HRVATIN DREAM LJUDMILA FRELIH VZTRAJAJ, KER JE VREDNO MARKO ŠKOF HOČEM DA JE VSE KOT PREJ MARTINA PLEŠI NUŠA PLIBERŠEK ŽIVLJENJE JE ČAROVNIJA PARVANI VIOLET CUPID PETRA CEGLAR SRCE NAGLAS PIA NINA TUKAJ IN ZDAJ SARA PETEŠIĆ SANJAJ/DREAM SAŠKA ŠE KAR LOVIM TVOJ NASMEH SOULUTION BIL BOM S TEBOJ STELLA NE VEM, ČE SEM V REDU ALFIREV ČRNO BELA LIKA TILEN LOTRIČ JAZ IN TI YOUNITE THE CURE

