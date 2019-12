Znani so izvajalci za izbor EMA 2020

Dvanajst izvajalcev – med njimi tudi zmagovalca EMA Freš – se bo na izboru EMA 2020 predstavilo 22. februarja

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tričlanska komisija, ki so jo sestavljali glasbenica Raiven, vodja založniške dejavnosti ZKP RTV SLO Mojca Menart in glasbeni urednik Vala 202 Jernej Vene, je izbrala 10 skladb in izvajalcev. Na vabilo k sodelovanju je RTV SLO prejela 74 prijav.