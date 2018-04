14 let in pol kazni za uboj in povzročanje splošne nevarnosti

Sodišče je odločilo, da je šlo pri streljanju v Pržanu za uboj in ne umor

18. april 2018 ob 16:42

Okrožno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je Bojan Kajfež, ki je 17. aprila lani streljal na 38-letnico in jo ubil, kriv uboja in povzročitve splošne nevarnosti, ter mu izreklo skupno 14 let in pol zapora.

Tožilec Marko Godec je napovedal pritožbo, saj je sodišču predlagal, naj za Kajfeža, ki je od dogodka v priporu, odloči, da je kriv umora in povzročitve splošne nevarnosti, ter mu skupaj dosodi 24 let zapora.

Sodišče njegovemu predlogu ni sledilo, saj je presodilo, da pri dejanju ni šlo za umor, pač pa za uboj, za katerega je zagrožena nižja zaporna kazen, in mu zanj dosodilo 12 let in pol zapora. Odločilo je tudi, da je kriv povzročitve splošne nevarnosti, za kar mu je izreklo kazen dveh let in pol zapora. Obe kazni je nato združilo v skupno kazen 14 let in pol zapora. Odredilo je tudi odvzem pištole in podaljšanje pripora, dokler Kajfež ne bo začel prestajati zaporne kazni.

V obrazložitvi sodbe je sodnik Marko Češnovar dejal, da je sodni senat presodil, da pri omenjenem dejanju ni mogoče šteti, da je šlo za umor, saj ni dokazov, da je šlo za brezobzirno maščevanje, ki je eden izmed znakov za kaznivo dejanje umora, pač pa da je šlo le za "običajno" maščevanje, ki je milejša oblika. "Šlo je za maščevanje, ki nima znakov brezobzirnosti," je dejal in dodal, da se takšno dejanje po eni izmed odločb vrhovnega sodišča ne more šteti kot znak kaznivega dejanja umora.

Po oceni sodnega senata Kajfež kaznivega dejanja tudi sicer ni storil zgolj iz maščevanja, ker mu 38-letnica, s katero sta bila dolgoletna prijatelja in poslovna partnerja, ni vrnila okoli 25.0000 evrov, pač pa je bilo za dejanje več drugih razlogov, ki so se sestavili v celoto. Končni sprožilec je bil po mnenju senata, da je dokončno spoznal, da je njunega odnosa, ki sicer ni nikoli prerasel v intimnega in je več pomenil Kajfežu, dokončno konec.

Streljanje v navzočnosti gostov

Glede krivde za povzročitev splošne nevarnosti je sodnik poudaril, da je Kajfež na 38-letnico streljal na terasi lokala v Pržanu v Ljubljani v navzočnosti 20 ali 30 gostov lokala, in to pri belem dnevu, pri čemer se je moral kot športni strelec zavedati, da se krogla lahko odbije in poškoduje ali ubije še katerega izmed njih.

Pri izreku kazni je sodišče po besedah sodnika imelo v uvidu, da ni vzel le življenja prijateljici, ki je bila na vrhuncu življenjskih moči, pač pa je vzel tudi mamo njenim otrokom, in to v obdobju, ko jo najbolj potrebujejo. Kot oteževalno okoliščino mu je sodišče tudi štelo, da dejanja ni obžaloval, pa tudi to, da so dejanje videli številni ljudje, med njimi več otrok, kar jim je povzročilo travme. Med olajševalnimi okoliščinami je sodišče našlo le to, da predtem še ni bil kaznovan. Sodba še ni pravnomočna.

