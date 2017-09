Obtoženec umora 38-letnice v Klubu Pržan priznava streljanje, maščevanja pa ne

Sojenje se bo začelo oktobra

18. september 2017 ob 15:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Obtoženec umora 38-letnice v ljubljanskem Pržanu 17. aprila letos na predobravnavnem naroku ni priznal krivde po obtožnici, saj je priznal zgolj streljanje na žrtev, ne priznava pa, da je to storil zavestno, načrtovalno ali iz maščevanja.

"Priznam, da sem 17. 4. v lokalu Klub Pržan streljal na Petro Kramberger. A ne pod pogoji, ki mi jih kaže tožilstvo, da bi to storil zavestno, zaradi maščevanja," je na sodišču pojasnil umora obtoženi Bojan Kajfež.

Njegov zagovornik Marko Makuc je sodišču predlagal zaslišanje še treh natakaric, ki so delale v lokalu, dveh rednih gostov in kuharja. Kot je pojasnil sodniku Marku Črešnovarju, bi te priče lahko izpovedale nekaj o odnosu med pokojno in obtoženim, o tem, kaj so zaznali med svojim delom ali zahajanjem v lokal ter druženjem z obema. Zagovornik si obeta, da bodo ta pričanja omajala očitke tožilstva o streljanju iz maščevanja in nizkotnih namenov.

Na predlog obrambe bo sodišče imenovalo tudi izvedenca psihiatrične stroke, ki naj bi ocenil psihično stanje obtoženega in "odgovoril na vprašanje, kaj je bil pri obtožencu notranji sprožilec za streljanje in ali se je imel obtoženi pri tem popolnoma v oblasti".

Do 30 let zapora za umor, do pet let zaradi povzročitve splošne nevarnosti

Spomnimo, da je obtoženi 17. aprila vstopil v lokal Klub Pržan in v 38-letnico, sicer najemnico lokala na končni avtobusni postaji v Pržanu, na terasi lokala v navzočnosti več ljudi izstrelil več strelov. To naj bi storil iz maščevanja, ker naj bi ji na začetku leta 2016 posodil 21.000 evrov, ki naj mu jih ne bi vrnila. Od dogodka je Kajfež v priporu.

Zaradi dejanja mu grozi zapor do 30 let, do pet let zapora pa mu grozi tudi zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Na terasi, kjer je streljal, je bilo namreč veliko ljudi, tudi otrok, zato je obstajala nevarnost, da jih zadene katera izmed krogel. Onesposobila sta ga šele gosta, brat in sestra, ki sta za dejanje junija prejela medalji policije za hrabrost. Sojenje se bo začelo oktobra.